Belgian Pride lokt meer dan 120.000 mensen naar Brussel

Het feest was dan nog lang niet op zijn einde: in de verschillende wijken van de stad duren de festiviteiten nog tot in de vroege uurtjes, van de Pride Village aan de Kunstberg tot de streetparty’s en de Rainbow Village, aldus het Brusselse agentschap voor toerisme.

“Brussel is bijzonder blij dat de Belgian Pride terug is van weggeweest na een pauze van twee jaar”, zegt visit.brussels over de 25ste editie. Sinds 2012 werkt het agentschap samen met het evenement en biedt het onder meer logistieke steun.

Beeld REUTERS

Beeld AFP

Beeld Tim Dirven

Beeld ANP / EPA

Beeld ANP / EPA