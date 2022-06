Belgian Lions verliezen halve finale van Servië en bikkelen om brons

Het viertal zette een vroege 2-5 achterstand nog om in een 6-5 voorsprong en sloeg een kloofje van twee punten tot 9-6, maar bij 10-10 moest het de nummer een van de wereld definitief laten lopen. Een agressief Servië toonde in money time nog net over dat tikje meer ervaring en talent te beschikken.

Vooral Dejan ‘El Maestro’ Majstorovic was een klasse apart en besliste de partij met enkele cruciale flitsen. Vanop de tweeworplijn, daar waar Vervoort enkele keren miste. Zo werd het voor ‘Must See TV’ Vervoort, fel op de huid gezeten door de Serviërs, een partij om snel te vergeten. Maxime Depuydt was lang de beste Lion, maar ook zijn snelle motor stokte in de slotfase.

Om 21u30 bereikt het toernooi haar hoogtepunt met de finale tussen Servië en Litouwen, dat het na extra time haalde van Frankrijk (18-17). Voordien bikkelen de Lions nog om het brons in de kleine finale tegen Frankrijk.