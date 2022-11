Belgian Cats vieren winst tegen Noord-Macedonië in OneLove-T-shirts

De beslissing van de FIFA over de OneLove-band op het WK voetbal en de discussie over mensenrechten in Qatar laat ook de nationale basketbalploeg niet onverschillig. Na hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië donderdag trokken de Belgian Cats T-shirts met de bedrukking OneLove aan om de fans te begroeten.

Op deze manier vragen de Cats aandacht voor lgbtq+-rechten. Voor hun statement (en hun overwinning) kregen ze een staande ovatie van het publiek in Leuven.

Dinsdag had Emma Meesseman, met 17 punten ook topscorer in de wedstrijd, zich op Twitter al uitgelaten over de kwestie op het WK: “Herinnering aan iedereen die geen ‘politiek’ in sport wil: mensenrechten zijn geen politiek.”

Tegen Noord-Macedonië speelde België donderdag de derde kwalificatiewedstrijd voor het EK vrouwenbasketbal. Het land bleek geen partij voor de Belgian Cats, die met 112-41 overtuigend wonnen in de Leuvense Sportplaza.

Het was de eerste wedstrijd onder de hoede van coach Rachid Meziane, die eind oktober de functie van de ontslagen hoofdcoach Valéry Demory overnam. Na de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina wordt duidelijk of hij op post mag blijven. De Cats gaan voor een vierde opeenvolgende EK-deelname. In 2017 en 2021 veroverden ze een bronzen medaille. In 2019 werden ze vijfde.