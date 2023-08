Belgen zijn rijkste mensen ter wereld: helft van alle volwassenen bezit meer dan 228.000 euro

Australië staat op de tweede plaats met een mediaan vermogen van 226.310 euro, Hong Kong op de derde plaats met 185.118. Vorig jaar stond België nog op de tweede plaats, ná Australië.

“Onze eerste plaats is op een opmerkelijke manier tot stand gekomen”, zegt geldspecialist Paul D’hoore in VTM Nieuws. “Het is niet omdat we rijker zijn geworden, maar omdat we minder verarmd zijn. 2022 was geen goed jaar. De beurzen daalden en de rente begon te stijgen. Iedereen is een beetje armer geworden. Wij stonden tweede. Maar diegenen die vóór ons stonden, de Australiërs, zijn drie stappen achteruit gegaan, terwijl wij maar één stap achteruit zijn gegaan. Waardoor wij onverwacht op de eerste plaats terecht kwamen.”

Een modaal Belgisch gezin met twee volwassenen heeft dus een vermogen van ongeveer een half miljoen euro. Het gaat hierbij wel om de totaliteit van het vermogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook een huis meegerekend.

Volgens het rapport heeft ons land ook 536.000 miljonairs. In de hele wereld zijn dat er 59 miljoen.