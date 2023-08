Belgen die Niger willen verlaten, worden met Franse vliegtuigen geëvacueerd

Over hoeveel mensen het precies gaat, kan Buitenlandse Zaken niet meedelen. Het gaat zowel om mensen met de Belgische nationaliteit als “belanghebbenden”. Dat zijn mensen die een link hebben met ons land, via bijvoorbeeld familie.

Het is ook niet bekend wanneer de evacuatie zal plaatsvinden. Het gaat om een “complexe operatie” en Buitenlandse Zaken zal pas meer details geven als die is afgelopen, klinkt het. “De veiligheid van de Belgen is onze prioriteit.”

110 Belgen

Eerder op de dag had Buitenlandse Zaken al laten weten dat het weet heeft van zowat 110 Belgen in Niger. Het gaat om negentig Belgen die zich hebben ingeschreven in het consulaire register van Niger en een twintigtal landgenoten die hun aanwezigheid in het land hebben gesignaleerd via de webapplicatie Travellers Online.

Vorige week vond in Niger een staatsgreep plaats, waarbij de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum van de macht werd verdreven. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot de nieuwe sterke man. Sindsdien heerst er onrust in het land. Vooral Frankrijk, voormalige koloniale macht en bondgenoot van Bazoum, is kop van jut bij de militairen die het regime verdreven.

Er zou inmiddels vanop een Franse luchtmachtbasis een vliegtuig zijn opgestegen richting Niamey, waar op de internationale luchthaven Diori Hamadi dinsdagnamiddag een honderdtal Fransen staan te wachten, volgens een verslaggever ter plaatse van het Franse persagentschap AFP.

Ook Italianen en Duitsers kunnen vertrekken

Behalve Frankrijk bekijkt onder meer ook Italië om landgenoten terug te halen die Niger willen verlaten. De Italiaanse regering liet dinsdag weten dat het een speciale vlucht wil inleggen om eigen burgers vanuit Niamey terug naar Italië te brengen. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken preciseerde evenwel dat het “niet gaat om een evacuatie”, maar “om een speciale vlucht voor degenen die het land willen verlaten”.

De Italiaanse ambassade in Niamey blijft wel open en operationeel, onder meer met de bedoeling om een bijdrage te leveren aan de lopende bemiddelingsinspanningen, aldus het ministerie. Momenteel zouden er zich in de Nigerese hoofdstad zo’n negentig Italiaanse burgers bevinden, op een totaal van iets minder dan vijfhonderd over het hele land.

Duitsland riep al zijn landgenoten in Niamey dinsdag op in te gaan op het aanbod van Frankrijk en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock bedankte haar Franse collega voor het feit dat Parijs bereid is om samen met de eigen burgers ook andere Europeanen terug te vliegen. In Niger zouden zich momenteel minder dan honderd Duitsers bevinden die niet voor de ambassade en niet voor het leger werken.

Nederland kondigde dan weer aan het reisadvies voor het West-Afrikaanse land op rood te zetten. Het advies luidt om niet meer naar Niger te reizen, omdat het in het hele land gevaarlijk is. Nederlanders die in Niger zijn, worden opgeroepen om niet de straat op te gaan.