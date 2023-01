Belg Olivier Vandecasteele in Iran tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen veroordeeld

Olivier Vandecasteele, een Belgische ngo-medewerker, is in de Iraanse hoofdstad Teheran veroordeeld voor 40 jaar cel en 74 zweepslagen, en niet 28 jaar zoals reeds eerder gemeld. Volgens het Iraanse persbureau gaat het om een man met de Belgische nationaliteit, en Vandecasteele is de enige landgenoot die in dat land in gevangenschap zit. Zijn familie meldde zijn veroordeling vorige maand al, maar de informatie werd niet bevestigd door de Belgische autoriteiten. Iran doet dat nu wel.

Waarover gaat deze zaak?

Al sinds 24 februari vorig jaar zit Vandecasteele vast in een Iraanse isolatiecel. De aanklacht was al die tijd niet bekend. In november werd hij gedwongen om deel te nemen aan een mogelijk in scène gezet proces, waar hij werd veroordeeld tot een celstraf. Aan de Belgische ambassadeur verklaarde hij dat hij toen werd gedwongen om urenlang deel te nemen aan de rechtszaak met boeien rond zijn armen en benen.

Nu bevestigt Iran de veroordeling en meldt het land dat Vandecasteele is veroordeeld voor spionage, samenwerking met de Verenigde Staten tegen Iran en witwaspraktijken. Er werd vooralsnog echter geen vonnis over die uitspraak openbaar gemaakt. Volgens het Iraanse nieuwsagentschap Mizan krijgt Vandecasteele voor elk van die aanklachten 12,5 jaar gevangenisstraf en is hij ook veroordeeld voor geldsmokkel, waarvoor hij veroordeeld is tot 2,5 jaar cel. Vandecasteele heeft de beschuldigingen ontkend.

Hoe gaat het ondertussen met Vandecasteele?

De ambassadeur in Iran kon op woensdag 4 januari voor de zevende keer Vandecasteele ontmoeten in zijn cel. Na tien maanden in volledige afzondering oogde Vandecasteele nog “magerder en met diepe wallen”, zei de ambassadeur. Zijn gezondheid zou er alleen maar op achteruit zijn gegaan. In november was Vandecasteele nog enkele weken in hongerstaking gegaan, hij nam dan ‘s ochtends alleen wat brood en water aan.

Hoe reageert ons land?

Ons land blijft zijn vrijlating eisen. “In talloze diplomatieke en politieke contacten tot op het hoogste niveau werd de voorbije weken en maanden zijn vrijlating geëist en een onmiddellijke verbetering van zijn detentie-omstandigheden”, zei Buitenlandse Zaken vorige week nog. “De situatie van Olivier Vandecasteele is en blijft een prioriteit voor de minister, haar departement en de Belgische regering, die er alles aan doen om hem vrij te krijgen.”

Aangenomen wordt dat Iran uit is op een ruil tussen Vandecasteele en de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi. België onderhandelde met Iran een verdrag om de ruil tussen Belgische en Iraanse gevangenen mogelijk te maken, maar het Grondwettelijk Hof schorste dat verdrag vorige maand. De situatie van Vandecasteele ziet er daardoor bijzonder uitzichtloos uit.