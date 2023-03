Belg kan nog amper sparen: ‘Ook wie voorheen comfortabel rondkwam, zit op zijn tandvlees’

Voor bijna twee op de drie Belgische huishoudens lukt sparen nog amper of helemaal niet. Dat toont de nieuwe consumentenbarometer van Testaankoop. Een jaar met torenhoge inflatie laat zijn sporen na, en de vooruitzichten voor het komende jaar zijn nog somberder.

Sinds 2018 polst consumentenorganisatie Testaankoop naar het gemak waarmee Belgische huishoudens een waaier aan uitgaven kunnen doen. Die barometer vertoonde vorig jaar al een serieuze dip, maar in 2022 nam het financiële comfort van de Belg nog verder af. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de torenhoge inflatie, die in 2022 aangezwengeld werd door de oorlog in Oekraïne en versterkt werd door de haperende Chinese economie. Vorig jaar bedroeg de inflatie in België liefst 10,3 procent.

Het aandeel huishoudens zonder financiële problemen is sterk gezakt van 46 naar 41 procent. Binnen de uitgavenposten is energie de grote aanjager. Was die factuur in 2021 voor ‘slechts’ 30 procent moeilijk te betalen, dan was dat in 2022 het geval voor liefst 40 procent van de huishoudens. Ook alles wat met voeding te maken heeft, blijkt voor steeds meer Belgen een zure appel.

Verrassend zijn deze cijfers niet. “Het is inderdaad een bevestiging van wat we al eerder zagen, maar het is toch belangrijk om die zaken in een cijfer om te zetten. Dan zie je echt hoeveel huishoudens het lastig hebben”, zegt onderzoeker Sebastian Stevering (Testaankoop), die opmerkt dat ook de uitgaven voor vrije tijd verdere klappen krijgen. “Die uitgaven waren sowieso al de eerste waar mensen in sneden, maar we zien dat er verder geknipt wordt in weekenduitstappen, grote vakanties en restaurantbezoeken.”

Spaargedrag

Dat heeft volgens hem een belangrijke oorzaak: “Niet alleen de groep die het al moeilijk had, krijgt het moeilijker. Ook een groep die voorheen comfortabel rondkwam, zit op het tandvlees.” Dat is goed te zien als je kijkt naar het spaargedrag. 65 procent, of bijna twee derde van de bevolking, vindt het vrij moeilijk tot onmogelijk om op het einde van de maand nog iets opzij te zetten.

Uit cijfers van de Nationale Bank bleek eerder al dat de spaarquote, het aandeel van het beschikbaar inkomen dat opzijgezet wordt, zakte doorheen 2022. Volgens Stevering zijn sommige huishoudens duidelijk kwetsbaarder dan andere. “We zien bijvoorbeeld dat alleenstaande ouders, of gezinnen waarin minstens één ouder werkloos is, het voorbije jaar sterk achteruitgegaan zijn”, zegt Stevering.

Bijna de helft van de Belgen gelooft dat de portemonnee het komende jaar nóg meer zal wringen. Dat pessimisme is altijd wat aanwezig in de bevraging, zegt Stevering, maar deze keer meer dan anders. Dat kan aan een vertekend beeld liggen: de bevraging werd eind december afgenomen bij ruim drieduizend huishoudens, op een moment van grote somberheid rond de energiefactuur en een indexatie die voor veel beroepen nog niet was doorgevoerd.

“Anderzijds zien we dat de inflatie van de prijzen in de supermarkt erg hoog blijft”, zegt Stevering. Een gezin met twee personen betaalt volgens Testaankoop vandaag gemiddeld 512 euro per maand voor boodschappen, bijna 20 procent meer dan vorig jaar.