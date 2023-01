Belg en Française sinds dinsdag vermist in Zwitserland

Marine Gilabert en Frédéric Waterloo werden voor het laatst gezien in het kleine ski- en kuuroord Ovronnaz. Wellicht zijn ze daar vertrokken op wandeltocht. Hun persoonsgegevens werden eerst via sociale media verspreid, woensdagavond werd ook de politie van Wallis ingelicht.

Volgens zijn Facebook-profiel is Frédéric Waterloo afkomstig van Brussel, maar zou hij ook in de buurt van Bergen, Zinnik en La Louvière hebben gewoond. Momenteel zou de man in Savoie wonen, een provincie in het zuidoosten van Frankrijk. Waterloo is sportief en gaat vaak in de bergen wandelen.

Van Gilabert kon in de omgeving van Ovronnaz nog een telefoonsignaal worden opgepikt. De auto van Waterloo werd in hetzelfde gebied gevonden.

Politie- en hulpdiensten hebben er intussen een uitgebreide zoektocht opzitten, waarbij ook helikopters werden ingezet, maar voorlopig zonder resultaat. Ook zaterdag werd nog naar de twee vermisten gezocht.