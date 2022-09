Belg Chris Umé wordt vierde in ‘America’s Got Talent’ met deepfake Elvis-act

Met zijn bedrijf Metaphysics geeft Chris Umé mensen in video’s via artificiële intelligentie een ander gezicht. In de halve finale blies hij iedereen omver met een live deepfake-act waarmee hij de juryleden van America’s Got Talent een operalied liet zingen. Ditmaal wekte hij rock ‘n roll-legende Elvis Presley tot leven.

Een Elvisimitator bracht op het podium een medley van de hits ‘You’re The Devil In Disguise’ en ‘Hound Dog’. Op de schermen was zijn gezicht vervangen door dat van The King. Ook deepfakeversies van juryleden Sofia Vergara, Heidi Klum en Simon Cowell werden opgevoerd.

▶ Bekijk de finale-act van Chris Umé:

Het leverde Chris Umé en Metaphysics een vierde plaats op. Van teleurstelling is geen sprake. “We moesten deze wedstrijd niet winnen”, klinkt het na afloop. “We wilden vooral aan de wereld tonen wat er mogelijk is.”

Meteen na de finale werd zijn team gecontacteerd door de erfgenamen die de portretrechten van Elvis bezitten, zei Umé aan de VRT. Ze lieten weten dat ze een samenwerking wel zien zitten. Ook presentator Terry Crews bezorgde Umé zijn telefoonnummer met het oog op een samenwerking.

Metaphysics is intussen ook al bezig met enkele andere projecten. “We zijn met A-list filmprojecten bezig. Dat is iets waar ik een jaar geleden enkel nog van kon dromen”, vertelt Umé. “Een toekomst in Vegas spreekt voor zich.”

De groep die de finale won en daarbij een prijs van een miljoen dollar in de wacht sleept, zijn The Mayyas. De Libanese dansgroep wist de jury al sinds haar auditie te imponeren.

▶ Bekijk de winnende act van The Mayyas: