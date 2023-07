Belangrijkste NAVO-top in jaren: krijgt Oekraïne nu echt zicht op toetreding?

De leiders van de NAVO komen vandaag samen in Litouwen voor wat een van de belangrijkste NAVO-toppen in jaren is. Oekraïne voert de druk op om sneller te kunnen toetreden tot het bondgenootschap.

Komen er concrete vooruitzichten op NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne? Dat wordt de hamvraag tijdens de NAVO-top die vandaag en morgen in Vilnius plaatsvindt. Dat Oekraïens president Volodymyr Zelensky persoonlijk naar de top komt, verhoogt de druk op de lidstaten om Oekraïne dichter bij de alliantie te brengen.

Een ding is zeker: zolang Oekraïne in oorlog verkeert, is NAVO-lidmaatschap uitgesloten. Wel wordt er de komende twee dagen druk gediscussieerd of de voorwaarden voor toetreding versoepeld kunnen worden. Gistermiddag liet de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba op Twitter weten dat de NAVO-lidstaten voorafgaand aan de top al een akkoord bereikt hadden om het normaal verplichte Membership Action Plan (MAP) als toelatingsvoorwaarde voor Oekraïne te laten vallen. Dat MAP verplicht kandidaat-lidstaten normaal om bepaalde politieke en militaire hervormingen te doen. “We verwelkomen deze langverwachte beslissing die de weg naar lidmaatschap een stuk korter maakt”, juichte Koeleba al.

Toch werd dat enthousiasme snel weer getemperd door secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg. Op een persconferentie zei hij dat er nog geen akkoord is tussen de lidstaten over de vooruitzichten op een lidmaatschap van Oekraïne. Wel bevestigde hij dat het wegvallen van het Membership Action Plan (MAP) een van de belangrijkste voorstellen is die in Vilnius besproken worden. Daarnaast ligt er een plan op tafel om de Oekraïense strijdkrachten meer volgens NAVO-standaarden uit te rusten, en een plan om de Oekraïne-commissie in de NAVO om te dopen tot een Oekraïne-raad, waarin Zelensky met de NAVO-regeringsleiders kan vergaderen.

Voor Zweden liggen de kaarten gunstiger: niets staat een toetreding van het land tot de NAVO nog in de weg. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan deed gisteren nog even moeilijk door die toetreding te koppelen aan de Turkse toetreding tot de EU. “Maak eerst de weg vrij voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, en daarna zullen wij de weg vrijmaken voor Zweden.” Tot ontzetting van Stoltenberg en de andere NAVO-landen, die not amused waren met de eis van Erdogan. Er kwam ook nog een overleg tussen Erdogan, Stoltenberg en de Zweedse premier Ulf Kristersson. Uiteindelijk trok Erdogan gisterenavond zijn eis in en gaf hij aan de toetredingsdocumenten van Zweden naar het Turkse parlement te zullen sturen voor ratificatie.

Ook de Amerikaanse beslissing om clustermunitie te leveren aan Oekraïne zal aan bod komen, al zal er aan die beslissing niets meer veranderen ondanks protest van verschillende landen, waaronder ook België. “Die zal geleverd worden, omdat de beslissingen over wapenleveringen bij de individuele bondgenoten liggen”, zegt professor internationale relaties Alexander Mattelaer (VUB/Egmont).