▶ Bekijk hoe een lapjeskat het Ramadan-gebed ‘verstoort’ in een overvolle moskee in Algerije

Imam Walid Mehsas was maandag de Taraweeh aan het leiden, een nachtelijk gebed dat elke avond tijdens de Ramadan plaatsvindt. Tijdens het gebed kregen de gelovigen onverwacht bezoek van een lapjeskat.

In een video die dinsdag op de Facebook-pagina van de imam werd geplaatst, is te zien hoe de kat eerst de aandacht probeert te trekken door tegen zijn been te duwen. Vervolgens springt ze tegen zijn buik, klimt ze naar boven en nestelt ze zich op zijn schouder. De imam geeft de kat enkele streeltjes terwijl hij onverstoord doorgaat met zijn gebed. Tevreden met de aandacht, strijkt de kat even met haar staart en kopje tegen het gezicht van de man, waarna ze van hem afspringt.

Het nachtelijke gebed werd beëindigd zonder dat de gelovigen iets van het tafereel hebben opgemerkt - met uitzondering van de oplettende man links in beeld.