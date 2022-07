▶ Bekijk: Britse toerist ziet lawine op zich afkomen – en blijft filmen

Het Tian Shan-gebergte strekt zich uit van het zuidoosten van Kirgizië tot de noordoostelijke regio’s van buurland China. Door de bergketen loopt de oude zijderoute, de handelsroute tussen het Midden-Oosten en Azië naar het westen.

Het is daar dat de Brit Harry Shimmin en negen andere reizigers – acht Britten en één Amerikaan – aan het wandelen waren toen er een sneeuwlawine ontstond. Beelden, gemaakt door Shimmin, tonen sneeuw die begint af te breken van een berg in de verte, voordat het naar hen toekomt en de groep dwingt om dekking te zoeken. “Ik hoorde het geluid van krakend ijs achter me”, getuigt de Brit op sociale media.

“Ik liet het tot de laatste seconde om te bewegen. Ik had het gevoel dat ik alles onder controle had, maar toen het begon te sneeuwen en het donker werd en ik moeilijker kon ademen, had ik het lastig en dacht ik dat ik zou sterven. Uiteindelijk was ik enkel bedekt in fijn witte stof en voelde ik me duizelig, maar voorts had ik de lawine overleefd zonder ook maar een schrammetje op te lopen”, zegt Shimmin.

Uiteindelijk overleefden Shimmin en de andere toeristen de lawine zonder al te veel erg: enkel een kniewonde en iemand die van een paard viel. De groep zou even later over een onbeschut deel van het pad wandelen en beseften dus ook waaraan ze ontsnapt zijn: “Als we vijf minuten verder hadden gelopen, waren we allemaal dood geweest.”