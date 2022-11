Bekende Wit-Russische oppositiepolitica ‘opgenomen op intensieve zorg’ na operatie om onduidelijke reden

Kolesnikova zou onlangs, na twee weken in een isoleercel, overgebracht zijn van de gevangenis naar het ziekenhuis van Homel, de op een na grootste stad van Wit-Rusland in het zuidoosten van het land. Daar bevindt ze zich op de afdeling intensieve zorg, zegt het kantoor van de eveneens opgesloten oppositieleider Viktor Babariko.

Alexander Kolesnikov, Kolesnikova's vader, bevestigt dat zijn dochter zich in een “ernstige maar stabiele toestand” bevindt. Hij kreeg van de artsen die haar verzorgen echter niet te horen wat er met haar aan de hand is, of waarom ze geopereerd werd. De laatste keer dat hij haar mocht bezoeken in de gevangenis is al een maand geleden, en op dat moment zag Kolesnikova er “energiek en vrolijk” uit. Ook Kolesnikova's advocaat weet niet wat er aan de hand is. Haar zus spreekt over “een donderslag bij heldere hemel”.

Kolesnikova (r.) samen met Svetlana Tichanovskaja (c.) en Veronika Tsepkalo (l.) tijdens een demonstratie in Minsk in juli 2020. Beeld REUTERS

Kolesnikova raakte samen met Veronika Tsepkalo en Svetlana Tichanovskaja bekend als een van de drie vrouwelijke leiders van de protesten tegen de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko in 2020. Een grote burgerbeweging demonstreerde toen wekenlang tegen Loekasjenko’s zesde ambtstermijn, maar de opstand werd bloedig neergeslagen. Duizenden demonstranten, activisten en journalisten werden opgepakt en kregen lange gevangenisstraffen of moesten het land gedwongen verlaten.

Lees ook Verbannen Wit-Russische oppositieleidster: ‘President Loekasjenko ziet zijn boot samen met het Russische schip zinken’

Kolesnikova is de enige van de drie oppositieleiders die zich vandaag nog in Wit-Rusland bevindt, terwijl Tsepkalo en Tichanovskaja hun oppositiewerk in ballingschap in Polen verderzetten. In september 2020 probeerde de Wit-Russische veiligheidsdienst KGB haar wel het land uit te zetten: ze werd in Minsk ontvoerd en met een zak over haar hoofd naar de Oekraïense grens gebracht. Daar verscheurde ze echter haar paspoort, waardoor ze niet uitgezet kon worden.

Een rechtbank veroordeelde haar daarna tot elf jaar cel. Volgens de rechtbank maakte Kolesnikova deel uit van een samenzwering om de macht in het land te grijpen, bedreigde ze de veiligheid en richtte ze een extremistische organisatie op.

Tichanovskaja noemt de berichten over Kolesnikova “verschrikkelijk nieuws”. “Onze liefste Masha, we hopen allemaal dat het weer in orde komt met je!”, schreef ze gisteren op Telegram. Volgens de laatste berichten zou Kolesnikova mogelijk vandaag of morgen naar een gewone afdeling gebracht kunnen worden.