Bekende weerman Armand Pien wordt een storm

Om de namen van stormen te bepalen, is Europa ingedeeld in groepen. Elke groep stelt jaarlijks een lijst met namen op. Ons land heeft de voornaam van de intussen overleden weerman voorgedragen, en de andere landen in onze groep gingen ermee akkoord.

Welke naam een storm uiteindelijk krijgt, wordt bepaald door het land dat als eerste code oranje uitroept voor wind. Er wordt dan een naam gekozen uit de lijst, die alfabetisch afgelopen wordt. Eens de storm een naam heeft, blijft die overal in Europa dezelfde.

Bovenaan de lijst in onze groep prijkt dus de naam Armand. Dat betekent dat de eerstvolgende keer dat een van de landen in deze groep code oranje voor wind afkondigt, die storm vernoemd zal worden naar Armand Pien, de weerman die 37 jaar het weer voorspelde op de openbare omroep. Andere namen op de lijst zijn onder meer: Beatrice, Claudio, Denise, Efrain, Fien en Gerard.

Het is dus vrijwel zeker dat er dit seizoen een storm met de naam Armand over Europa zal razen, maar mogelijk trekt die niet over ons land, legt KMI-weerman David Dehenauw uit bij de VRT. Als de storm bijvoorbeeld in Spanje of Portugal ontstaat en niet verdertrekt naar ons land, krijgen wij Armand hier niet te zien.