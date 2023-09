Bekende Russische raketwetenschapper sterft na eten giftige paddenstoelen

Melnikov leidde de afdeling raket- en ruimtesystemen bij RSC Energia, een Russisch bedrijf dat raketten, ruimtetuigen en modules voor ruimtestations produceert én lanceert. Hij was ook hoofdonderzoeker bij TsNIIMASH, een wetenschappelijk centrum van de Russische overheid dat raketten en ruimtetuigen ontwikkelt, en schreef bijna 300 wetenschappelijke artikelen.

Volgens het Russische dagblad ‘Moskovskij Komsomolets’ zou de man op 9 augustus paddenstoelen gaan plukken zijn in het bos vlak bij zijn buitenhuis in de buurt van Moskou. De volgende dag zou hij ze klaargemaakt en opgegeten hebben. Hij was helemaal alleen, zijn familie was nog in de Russische hoofdstad.

Ambulance

Toen hij zich niet lekker begon te voelen, keerde hij terug naar Moskou. Hij had alle symptomen van een voedselvergiftiging en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gevoerd toen zijn toestand verder achteruitging. Hij werd opgenomen op de afdeling toxicologie van het Institut Sklifosovskogo.

Melnikov zou een liefhebber geweest zijn van russula's. Beeld Laurence Machiels

Twintig dagen lang probeerden ze daar om zijn leven te redden, maar zijn nieren lieten het afweten en woensdag kreeg zijn familie te horen dat hij het niet had gehaald. Familie van de man zegt dat hij elke zomer paddenstoelen plukte in het bos en dat hij nooit eerder ziek was geworden.

Drie weken geleden lanceerde Rusland voor het eerst in bijna vijftig jaar een lander naar de maan. De Loena-25 werd succesvol in een baan rond de maan gebracht, maar stortte enkele dagen later neer toen hij probeerde te landen in de buurt van de zuidpool. Het zou de allereerste keer geweest zijn dat een maanlander daar landde. India slaagde er intussen in om de missie wél succesvol uit te voeren.