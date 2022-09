Begrotingsgesprekken Vlaamse regering monden uit in diepe crisis: ‘Vertrouwensbreuk met cd&v is totaal’

Een blamage dreigt voor Jan Jambon. Hij mist mogelijk zijn septemberverklaring. Zijn regering lijkt het niet tijdig eens te raken over een begrotingsopmaak voor 2023.

Een akkoord is nochtans niet veraf. Maar één dossier blokkeert alles: de kinderbijslag. Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi wil die absoluut koppelen aan de spilindex, zodat het kindergeld meestijgt met bijvoorbeeld de uitkeringen en ambtenarenweddes.

No pasaran, klinkt het bij Open Vld en N-VA. Die ingreep kost gewoon te veel geld. Een ultiem voorstel van Jan Jambon, om de kinderbijslag met twee procent te indexeren en de sociale toelagen stevig te verhogen, werd door de christendemocraten te licht bevonden.

Op een vergadering maandagmiddag haalde Jambon geëmotioneerd uit naar cd&v. De regeringsleider verwijt hen dat ze hem laten vallen hebben, terwijl hij altijd achter Wouter Beke is blijven staan.

Ook bij de liberalen is de analyse vernietigend. De toekomst van deze regering ligt in de handen van cd&v was de analyse op het partijbureau vanmorgen. “Er is een diepe vertrouwensbreuk, en een grote regeringscrisis.”

Kop van Jut is Sammy Mahdi, de jonge voorzitter van cd&v. N-VA en Open Vld houden hem persoonlijk verantwoordelijk voor de blokkering. “Alles is beginnen veranderen toen Crevits moest afhaken,” zegt een insider. “Met haar zou dit nooit gebeurd zijn.”

Het hele weekend lang werd de lijn tussen de partijhoofdkwartieren warm gehouden. Maar nadat viceminister-president Hilde Crevits ziek de onderhandelingstafel moest verlaten, nam Mahdi achter de schermen de touwtjes in handen. Sindsdien viel de communicatie tussen de voorzitters stil, zo valt te horen.

Wat cd&v vraagt, is gewoon onhaalbaar, zeggen de twee andere partijen. Dan stuikt de rest van het akkoord als een kaartenhuisje in elkaar. Er gaat dan fors meer geld naar de departementen van cd&v, waardoor het begrotingsevenwicht in 2027 niet meer gehaald kan worden - een punt waar N-VA stevig voor gestreden heeft.