Begin proces tegen Trump over geheime documenten gepland voor 20 mei

De federale rechter die toezicht houdt op het proces van voormalig president Donald Trump in zijn zaak over de verkeerde behandeling van geheime documenten heeft als procesdatum 20 mei vastgesteld. De uitspraak van U.S. District Judge Aileen Cannon, die zetelt in Fort Pierce, in Florida, plaatst het strafproces tegen Trump daarmee minder dan zes maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2024. Trump is de huidige koploper voor de Republikeinse nominatie in de race.

Federale aanklagers die werken voor de Amerikaanse Special Counsel Jack Smith hadden tijdens een hoorzitting op dinsdag aan Cannon gevraagd om het proces te plannen voor december. De advocaten van Trump zeiden daarentegen dat het nog niet nodig was om een datum vast te stellen. De rechtszaak was aanvankelijk gepland voor 14 augustus, een datum waar zowel de verdediging als de aanklager tegen waren omdat ze zeiden meer tijd nodig te hebben om zich voor te bereiden.

Lees ook Hoe een federale zaak Trump nog populairder kan maken: ‘Het leek wel de kroning van Charles III’ Aanklacht tegen Donald Trump over Capitool­bestorming is bijna rond, dit staat er nu te gebeuren

Meerdere rechtszaken

Tegen Trump zijn in totaal 37 aanklachten ingediend omdat hij vertrouwelijke documenten zou hebben meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis begin 2021. Hijzelf stelt niets verkeerd te hebben gedaan en zei vorige maand voor de rechtbank in Miami onschuldig te zijn.

Trump, die wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in november 2024, is de eerste Amerikaanse oud-president ooit die strafrechtelijk wordt vervolgd. Hij is verwikkeld in meerdere rechtszaken. Zo loopt er onder meer een zaak tegen hem rond de betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels.