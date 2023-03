Beelden tonen wat jaren van toeristenritjes doen met een olifant: ‘Ze werken zich letterlijk dood’

De foto werd gedeeld door de Wildlife Friends Foundation in Thailand (WFFT). De dierenorganisatie vangt de bejaarde Pai Lin al jaren op. De rug van het dier lijkt wel ingezakt. “De rug van olifanten strekt zich normaal naar boven uit”, vertelt Tom Taylor van WFFT aan CNN. “Voortdurende druk op hun ruggengraat door toeristen kan leiden tot blijvende fysieke schade - wat te zien is bij de rug van Pai Lin.” De olifant heeft ook littekens op oude drukpunten.

Archiefbeeld ter illustratie. Toeristen maken een ritje op een olifant voor een oude tempel in het Thaise Ayutthaya. Beeld AFP

Populaire toeristische activiteit

Olifantenritjes zijn nog steeds een populaire toeristische activiteit in landen in Zuidoost-Azië. Maar dierenorganisaties beklemtonen dat de praktijk een vorm van dierenmishandeling is, aangezien olifanten niet gemaakt zijn om bereden te worden. Naast toeristenritjes worden olifanten ook voor andere dingen ingezet, zoals bij de houtkap en voor lange trektochten. Tal van olifanten sterven door uitputting en ondervoeding, aldus WFFT. “Ze werken zich letterlijk dood.”

Vergelijkingsbeeld gedeeld door WFFT. Links Pai Lin met ingezakte rug, rechts olifant Thung Ngern, met een normale koepelvormige rug. Beeld Wildlife Friends Foundation in Thailand

‘Te traag, altijd pijn’

Olifant Pai Lin leeft gelukkig wel nog na jaren van hard labeur. “Pai Lin kwam in 2007 bij ons terecht na jarenlang gewerkt te hebben in de Thaise toerisme-industrie”, legt Edwin Wiek, directeur en oprichter van WFFT, uit aan CNN. “Haar vorige eigenaar had haar opgegeven omdat hij vond dat ze te traag was geworden en altijd pijn had. Ze kon niet meer goed werken.”

De dierenorganisatie deelt haar verhaal om het bewustzijn rond olifantenmishandeling te vergroten en mensen eraan te herinneren nooit op deze prachtige grijze kolossen te rijden, zeker nu de toeristen na corona weer volop terugkeren naar onder meer Thailand. “Het is belangrijk om te beseffen dat olifanten niet zijn zoals paarden, ze worden niet gefokt om bereden te worden. Het zijn geen gedomesticeerde dieren. Ze worden uit het wild gehaald en onder erbarmelijke omstandigheden gehouden”, zegt hij.

Intussen leeft Pai Lin samen met 24 andere geredde olifanten in het reservaat van WFFT nabij kuststad Hua Hin, op zo’n 2,5 uur rijden van Bangkok.

Boon Chuey, een andere geredde olifant van WFFT die ook een beschadigde rug heeft na tientallen jaren van inspannend werk. Beeld Wildlife Friends Foundation in Thailand

Lieve oude dame

“Ze is vandaag dikker dan toen ze bij ons aankwam”, zegt Wiek. “De misvorming aan haar ruggengraat is iets waar ze moet mee leven, maar ze doet het gelukkig goed.” Hij omschrijft de olifant nog als een introverte “oude dame”, die graag haar eigen ruimte heeft. Ze is liever op zichzelf dan bij andere olifanten, maar geniet van aandacht van mensen. Ze durft soms wat chagrijnig te zijn als er eten in het spel is. “Maar ze is vooral een heel lieve, zachtaardige olifant.”