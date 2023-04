Beëindigd illegaal feest met 5.000 aanwezigen zou tot maandag duren: ‘We roepen op niet ter plaatse te gaan’

De lokale politie ging meteen na de eerste meldingen ter plaatse. Door de massale toestroom en de grootte van het terrein bleek het onmogelijk om in te grijpen. Het ministerie van Defensie is verontwaardigd over de situatie en dient een klacht in. Zaterdagochtend vond er een overleg plaats tussen de federale en lokale politie, defensie, parket, noodplanning en crisisbeheer Limburg en de veiligheidscel van het lokaal bestuur van Sint-Truiden.

Na onderzoek van de lokale politie vrijdagavond werd al snel duidelijk dat er sprake was van een illegaal feest. “Er zijn nog heel wat gegevens onduidelijk. Hoeveel feestvierders worden er verwacht, wie is of zijn de organisatoren, hoe lang de illegale fuif zal doorgaan. De illegale raveparty is niet aangevraagd en er is geen vergunning afgeleverd. De organisatie is met niets akkoord”, reageert de burgemeester.

“Wij roepen iedereen op om niet ter plaatse te gaan. Gezien de omvang en het aantal aanwezigen is het voor de ordediensten onmogelijk om de zone op een veilige manier te ontruimen. Onze ploegen blijven ter plaatse en doen de nodige vaststellingen. Er is politionele versterking aanwezig. In eerste instantie proberen we om de risico’s zo veel mogelijk te beheersen en op te treden inzake de verkeersveiligheid.”

Veel bezoekers kwamen met de auto naar het feest. Beeld BELGA

“We begrijpen dat dit illegale feest overlast veroorzaakt. Bij dringende problemen kan men de lokale politie contacteren op het nummer 011/70 19 11”, reageert de burgemeester. “Aanwezigen worden zo veel als mogelijk geïdentificeerd en vastgestelde inbreuken zullen vervolgd worden”, voegt de Limburgse procureur des konings Guido Vermeiren toe.

Duizenden feestvierders reisden met de auto naar het terrein, die her en daar staan geparkeerd. Omwille van de grote toestroom van mensen en voor ieders veiligheid werd beslist vanaf zaterdag tot nader order enkele straten af te sluiten. Het gaat om Straeten, de Bermenstraat en Kerkom-Dorp ter hoogte van de Truilingenstraat. Het feest zou eigenlijk tot maandag duren.

Het terrein waar het illegale feest plaatsvond. Beeld BELGA