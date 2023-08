Bedrijven in Ecuador kunnen vraag naar kogelwerende auto's nauwelijks aan

Volgens de krant melden de bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het kogelvrij maken van auto's dat ze verwachten hun omzet dit jaar te zien verdubbelen of zelfs verdrievoudigen vergeleken met 2022. De winst van sommige bedrijven zou zelfs met 85 procent kunnen stijgen.

Gezien de golf van crimineel geweld die het land momenteel overspoelt, is die enorme stijging logisch. Volgens ‘El Universo’ werden er alleen al in de eerste zes maanden van het jaar bijna 40.000 overvallen gepleegd. Vorig jaar betreurde het land bovendien zo'n 4.500 moorden, een schokkend hoog aantal op een bevolking van nog geen twintig miljoen Ecuadoranen.

De onveiligheid en het criminele geweld waren de belangrijkste onderwerpen in de aanloop naar de eerste ronde van de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. Op 9 augustus werd in de hoofdstad Quito presidentskandidaat Fernando Villavicencio doodgeschoten door leden van een criminele bende. De eerste ronde van de verkiezingen werd gewonnen door de linkse Luisa González. Zij neemt het in de tweede rond op 15 oktober tegen de conservatieve Daniel Noboa op.

Luxeproduct

Volgens Javier Mendoza van het bedrijf Aex Ballistic in de hoofdstad Quito kan de plotselinge toename van het aantal klanten niet los worden gezien van de onveiligheid. “In Quito is de vraag naar het kogelwerend maken van auto's verdubbeld tegenover vorig jaar”, zegt hij in ‘El Universo’. “De onveiligheid zorgt voor de noodzaak alternatieven te zoeken die veiligheid en rust aan mensen kan garanderen.”

Gepantserde auto's zijn evenwel een luxeproduct dat slechts een klein deel van de Ecuadoranen zich kan veroorloven. Volgens de krant kunnen de kosten oplopen tot bijna 40.000 dollar per auto, iets meer dan 35.000 euro. Dat is zes keer het gemiddelde jaarsalaris in het Andesland, een van de armste in Latijns-Amerika.

“De economie in ons land staat, in algemene zin, niet toe dat een belangrijk deel van onze maatschappij zich de luxe van een kogelvrije auto kan veroorloven”, zei de woordvoerder van een ander beveiligingsbedrijf tegen ‘El Universo’.