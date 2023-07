Bedreigde Sigrid Kaag (D66) stopt met Nederlandse politiek: ‘Het heeft een te zware wissel getrokken op mijn gezin’

Tot een volgend kabinet aantreedt, gaat Kaag nog door als demissionair minister van Financiën en vicepremier. Ze weet nog niet wat ze daarna wil doen en of dat in Nederland zal zijn. Het is eveneens niet bekend wie haar opvolgt.

De verwachtingen waren hoog toen Kaag in 2021 lijsttrekker werd. Ze wilde de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden en pleitte voor een nieuwe bestuurscultuur. Bij de verkiezingen haalde de politica vijf zetels winst en maakte ze van D66 de tweede partij in de Kamer. Na een onstuimige formatieperiode werd ze vicepremier en minister van Financiën in het vierde en laatste kabinet-Rutte.

‘Eigen beslissing’

Kaag zegt dat het haar eigen beslissing is geweest om te stoppen. Ze heeft zich alleen maar aangemoedigd gevoeld door haar partij D66 om juist door te gaan.

Haar besluit hing al langer in de lucht. Eind mei zei Kaag in het televisieprogramma ‘College Tour’ dat haar gezin wil dat dat ze stopt met de politiek. “Mijn gezin staat altijd voorop”, voegde ze daar toen aan toe. Nu zegt de partijleider dat het dilemma al een jaar door haar hoofd speelt.

“Ik stop niet omdat de veiligheid en de sfeer voor miIjzelf een kwestie zijn”, zegt Kaag hierover tegen de Nederlandse krant Trouw. Het ligt ook niet aan de job zelf, zegt ze. Die vindt ze spannend en uitdagend en ze heeft er nog alle motivatie voor.

Doelwit voor complotdenkers en populisten

Kaag keerde in 2017 na bijna 34 jaar in het buitenland terug naar Nederland om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te worden. Ze was een gelauwerd diplomate. Maar haar privéleven lag tot haar afschuw direct onder een vergrootglas door haar huwelijk met een Palestijnse man. Ze hekelde al snel het politieke klimaat in Nederland en keerde zich tegen populisme en islamofobie.

Ze werd een favoriet doelwit voor populisten en complotdenkers. Dat ging zo ver dat een complotdenker met een brandende fakkel voor haar huis verscheen.

Dat ze bij sommige mensen zoveel weerstand oproept, zegt volgens Kaag iets over het maatschappelijk klimaat in Nederland. “Er bestaat misogynie (vrouwenhaat red.) helaas”, zegt ze daarover tegen Trouw. “Zeker als vrouwen hun nek durven uitsteken en ook nog een geprononceerde mening hebben.”

In Den Haag werd al verwacht dat Kaag niet zou doorgaan. Klimaatminister en voormalige D66-fractievoorzitter Rob Jetten wordt door sommigen als logische opvolger gezien, ook de huidige fractievoorzitter Jan Paternotte wordt weleens genoemd.

Speelveld verandert

Eerder deze week raakte bekend dat zowel de liberalen van de VVD en de christendemocraten van het CDA op zoek moeten naar een nieuwe leider: maandag kondigde zowel demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte als CDA-voorman Wopke Hoekstra aan niet beschikbaar te zijn als lijsttrekker. Bij beide partijen staat niet een duidelijke opvolger klaar. Wie op nummer één komt van een mogelijke gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks is nog niet bekend.

Van de belangrijkste Nederlandse oppositiepartijen PVV en BBB staat de lijsttrekker vast: in principe gaan partijleiders Geert Wilders en Caroline van der Plas gewoon door.