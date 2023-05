Bedelverbod van Belgische steden en gemeenten is in strijd met mensenrechten: ‘Help, in plaats van te bestraffen’

Bedelen is een mensenrecht. Tot die conclusie kwam het Europees Hof van de Rechten van de Mens in 2021 na de zaak rond Violeta-Sibianca Lacatus. Die Roma-vrouw werd meermaals beboet omdat ze bedelde in de straten van Genève. In Zwitserland was daar een algemeen verbod op. Omdat ze de boetes niet kon betalen, zette Zwitserland haar gevangen.

Maar na een lange procedure gaf het Europees Hof de vrouw gelijk. Bedelen, als vorm van overleven, is beschermd door het recht op privéleven. Mensen moeten hulp kunnen vragen aan anderen.

Die uitspraak heeft implicaties voor ons land, die nu zijn onderzocht door het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) samen met het Steunpunt tot bestrijding van armoede.

Wildgroei

Nadat België bedelen in 1993 uit de strafwet haalde, ontstond er een wildgroei aan lokale bedelreglementen: 305 steden en gemeenten hebben er zo een. In 83 procent van de gevallen is dat reglement in strijd met de mensenrechten, concludeert het rapport van FIRM en het Steunpunt armoede.

Om te beginnen zijn er 87 gemeenten met een algemeen verbod op bedelen, zoals in Zwitserland tot de uitspraak in 2021. Het gaat bijvoorbeeld om Geel, Leopoldsburg en Poperinge. Zij handelen in strijd met het Europees mensenrechtenverdrag.

“Het recht op bedelen kan wel ingeperkt worden, bijvoorbeeld voor de openbare orde, maar enkel als dat duidelijk afgelijnd is en proportioneel”, zegt FIRM-directeur Martien Schotsmans. “Het verbod op agressief bedelen in veel gemeenten is toelaatbaar, maar de rechtspraak is duidelijk: veel gemeenten gaan te ver.”

166 steden en gemeenten leggen in hun politiereglement beperkingen op die ongeoorloofd zijn. De stad Gent verbiedt het bijvoorbeeld om aan te bellen voor een aalmoes. Ook het verbod op bedelen met een dier zou de juridische toets niet doorstaan.

Geen opvang

Een gevoelig thema is het bedelen met kinderen. Ook dat zou wettelijk moeten kunnen, al is het uitbuiten van kinderen strafbaar in België en zijn ze gebonden aan schoolplicht. “Onderzoek toont aan dat bedelaars hun kinderen niet willen uitbuiten, maar vooral geen opvang hebben”, zegt Schotsmans.

Gent schreef vorig jaar 14 GAS-boetes uit voor bedelen, dit jaar nog geen enkele. De boetes kunnen er oplopen tot 120 euro. Het kabinet van Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) laat weten dat het de opmerkingen van het nieuwe rapport zal bestuderen. Enkele jaren geleden vocht de vzw Liga voor de Mensenrechten het Gentse bedelreglement al aan, maar het ving om procedurele redenen bot bij de Raad van State. De Liga kon onvoldoende aantonen dat ze zelf schade ondervond door het reglement.

Het hangt dus af van de bedelaars zelf om in actie te komen als een gemeente een reglement aanpast of invoert, of zodra ze een boete krijgen. Dat verklaart meteen de vele reglementen in strijd met de Europese rechtspraak.

“Mensen die bedelen zitten in een kwetsbare positie", zegt Schotsmans. “Help hen, in plaats van hen te bestraffen. Bedelen is een sociaal probleem.”