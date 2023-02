Bayern wint op veld van PSG en doet uitstekende zaak, twee goals van invaller Mbappé afgekeurd

De rook blijft hangen in het Parc des Princes, toxisch oord in Parijs. Neymar is sinds het WK weer een heertje met maniertjes. Lionel Messi is bij PSG niet de ‘don’ die hij bij Argentinië was. En Kylian Mbappé sukkelt met de hamstrings.

‘Ney’ is op zoek naar een mol in de kleedkamer. Diegene die lekte dat hij na de nederlaag tegen Monaco een pittige woordenwisseling had gehad met technisch directeur Campos. Spelers mokken, supporters mopperen. Implosies eigen aan PSG. En zijn ontvlambaar temperament.

Wurggreep

Bayern zette beide handen om de keel van PSG. Tactische wurggreep. Neymar zag weinig ballen. Messi speelde een anonieme match. En Mbappé moest vroeger dan verwacht de meubelen komen redden.

Na een kansloze eerste helft was Bayern op het uur verdiend op voorsprong geklommen. Kingsley Coman, een kind van Parijs, duwde een voorzet van invaller Davies onder een blunderende Donnarumma in doel. Te trage reactie.

In crisisperiodes branden er soms ook lichtjes. De 16-jarige Warren Zaïre-Emery is sinds dinsdag de jongste speler aan de aftrap in de knock-outfase. Volgens de overlevering vergeleek ploeggenoot Vitinha hem in een gesprek met supermakelaar Jorge Mendes met een buitenaards wezen: “Hij is een alien.” Op een positie die niet de zijne is, verloor Zaïre-Emery voor het halfuur zes van de elf ballen die hij raakte. Van een jongen van 16 kan je niet verwachten dat hij een zwalpend team plots gaat dragen.

Nipt buitenspel

Ook Mbappé slaagde er tijdens het slotoffensief niet in om de hoogspanning weg te nemen. Na een snelle ren liet hij de bal te ver van de voet schieten. Sommer redde met het gezicht.

De VAR keurde nadien de gelijkmaker van Mbappé terecht af voor buitenspel. Messi stuitte nog op een been van Pavard, die in de toegevoegde tijd nog rood pakte. Vitinha mikte recht op Sommer.