Bayern München bevestigt komst van Harry Kane

“Ik ben erg blij dat ik nu deel uitmaak van Bayern München”, reageerde Kane op zijn transfer. “Bayern is een van de grootste clubs ter wereld en ik heb altijd gezegd dat ik wil meedoen en mezelf wil bewijzen op het hoogste niveau in mijn carrière. De club wordt gekenmerkt door zijn winnaarscultuur. Het voelt heel goed om hier te zijn.”

Kane is de topschutter aller tijden bij de Spurs, bij wie hij de jeugdreeksen doorliep. Na uitleenbeurten aan Leyton Orient (2011), Milwall (2012), Norwich (2012-2013) en Leicester (2013) manifesteerde de spits zich vanaf het seizoen 2014-2015 als een echte goalgetter. Zo werd hij in drie seizoenen topschutter in de Premier League (2016, 2017, 2021). Uiteindelijk kwam hij uit op 280 goals en 64 assists in 435 wedstrijden bij de Spurs. Voor al zijn clubs scoorde Kane in totaal 213 doelpunten in de Engelse hoogste klasse, waarmee hij tweede staat in de eeuwige topschutterslijst van de Premier League. Enkel Alan Shearer deed met 260 doelpunten beter.

Muurschildering van Harry Kane in Londen. Beeld ANP / EPA

De Duitse landskampioen zat al langer achter Kane aan, maar zoals gebruikelijk stelde Tottenham zich stug op in de onderhandelingen. Bovendien ging Kane zijn laatste contractjaar in bij de Londenaren, wat betekende dat hij over een jaar transfervrij de deur uit kon gaan en vanaf januari zou mogen onderhandelen met andere clubs.

Volgens mediaberichten zou er met de komst van de topschutter aller tijden bij Engeland (84 caps, 58 goals) een bedrag van 120 miljoen euro, inclusief bonussen, gemoeid zijn. Daarmee wordt Kane de duurste inkomende transfer aller tijden in de Bundesliga. Het vorige record stond op naam van Lucas Hernandez die in de zomer van 2019 Atlético Madrid verliet en voor een slordige tachtig miljoen ook naar de Allianz Arena kwam.