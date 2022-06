Batshuayi helpt Rode Duivels aan zuinige zege in Polen

Roberto Martínez kan maar beter een directe lijn met de Poolse bond hebben. Voelt hij het wat warm onder de voeten worden, is een directe confrontatie met Polen de ideale voedingsbodem om twijfels weer even naar de achtergrond te bannen. Tegen de Polen krijg je ruimte en tijd om te voetballen, terwijl ze op Lewandowski na amper scorend vermogen hebben.

Zeker de eerste helft overtuigde België. Geregeld goed uitvoetballend via vooral Alderweireld. Op het middenveld hadden Witsel en Tielemans de touwtjes in handen. Meer dan dat zelfs: die laatste keek in minuut 16 op, zag Batshuayi de loopactie maken en legde hem perfect op de knikker van Batsman. Een tel later lag de 25ste interlandgoal van Batshuayi tegen de touwen. Kaatsen is niets voor hem, maar eens te meer toonde Michy zich de ideale stand-in voor Lukaku. In elke interland in 2022 een voet in een goal.

Enige minpunt in Warschau: net zoals in Wales bleef het bij die 0-1. Hazard flitste een keer geweldig op pass van Batshuayi, maar zag die goal afgekeurd wegens nipt buitenspel. Ook Mertens, die net als Hazard niet kon wegsteken dat hij matchritme mist, en Batshuayi lieten na uit te breiden. En toen Martínez in de tweede helft aan het wisselen ging, keerde het spelbeeld. Een geluk dat de Polen de slordigheden bleven opstapelen. En toen het echt heet voor de voeten werd in de slotfase, kopte Swiderski op voorzet van Lewandowski nog tegen de paal. Ook Dame Fortune koos onze kant in Warschau.

Eindelijk de nul nog eens gehouden. Maar zeker de counter werd al te vaak slecht uitgespeeld. Een mee opgerukte Vertonghen kraakte zijn schot, invallers Vanaken en Trossard besloten op Szczesny.

Maar zo sluiten de Duivels het weinig dankbare vierluik in de Nations League toch af met een goed gevoel. Wat betreft gemoedsrust en stemming richting laatste rechte WK-lijn, kan dat tellen. Met dank aan Polen.