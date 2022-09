Basispakket van 135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit: dit betekent het energieakkoord voor u

Basispakket energie

• Er komt een basispakket energie in november en december. Het gaat het om 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit. Die maatregel is wel gekoppeld aan voorwaarden qua inkomen en het soort contract. Het gaat hier om iedereen met een variabel energiecontract of een vast contract afgesloten of hernieuwd na 1 oktober 2021.

• Het basispakket geldt niet voor mensen die al een sociaal tarief hebben. Ook worden er voorwaarden gesteld aan het inkomen voor tegemoetkoming. Mensen met een hoger inkomen zullen de kortingen op de energiefacturen moeten ‘teruggeven’ via de belastingbrief.

• Voor alleenstaanden zonder personen ten laste wordt de grens een netto belastbaar jaarinkomen van 62.000 euro. Dat zegt federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Voor koppels wordt de grens 125.000 euro. Per persoon ter laste komt er 3700 euro bij.

• De regering voorziet ook een stookoliecheque van 300 euro. Die periode wordt verlengd tot eind maart 2023. Wel kan er eenmaal een cheque aangevraagd worden, maar wie al een cheque heeft aangevraagd, zal ook 300 euro ontvangen.

Premier de Croo benoemde in de persconferentie dat het de bedoeling is “gezinnen en bedrijven door de moeilijke maanden te loodsen”. De maatregelen zouden vooral gezinnen in de middenklasse moeten helpen, die nu veelal in de problemen komt.

Bedrijven

• Er komt voor zelfstandigen en bedrijven een uitstel voor betalingen van belastingen en sociale bijdragen.

• Verder wordt een systeem van tijdelijke werkloosheid mogelijk, wat doet denken aan de maatregelen tijdens de coronacrisis. Dat systeem blijft in werking van 1 oktober tot het einde van dit jaar.

• Ook voert de regering een stopzetting in voor faillissementen als gevolg van acties van leveranciers.

• De accijnzen voor gas en elektriciteit worden in november en december geminimaliseerd.

Tijdens de persconferentie benadrukt de Croo dat het belangrijk blijft minder te verbruiken. De Croo zoekt nog naar manieren waarop energieleveranciers daarmee kunnen helpen.

Om de maatregelen te betalen, zal er gebruikt worden gemaakt van 1 miljard euro aan overwinsten van energieleveranciers, zo tweet Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet.

1 milliard d’euros de surprofits vont être redistribués pour les mois de novembre et de décembre 2022 afin de soutenir les ménages, les indépendants et les PME face à la flambée des prix de l’ #energie. (1/4) #kern #begov — Gilki (@GeorgesGilkinet) 16 september 2022

