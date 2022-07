Bashir Abdi verovert brons op de marathon en schrijft Belgische sportgeschiedenis: ‘Ik twijfelde om Tola te volgen’

De Gentenaar met Somalische roots twijfelde om Ethiopiër Tamirat Tola te volgen. Die demarreerde na 33 kilometer en won uiteindelijk. “Ik heb heel lang gewacht om aan te vallen. Ik dacht dat er misschien nog iemand anders een zet zou doen. Ik heb dan toch uiteindelijk het initiatief genomen. Maar op een gegeven moment voelde ik dat de winnaar vertrokken was.”

Het is voor België de negende medaille in de geschiedenis van het wereldkampioenschap atletiek. Abdi denkt dat hij een beetje frisheid ontbrak in de finale. “Ik heb misschien iets te veel getraind in juni. Ik was niet fris meer. Ik durfde niet echt het initiatief nemen toen Tola vertrok. Er waren vier of vijf lopers achter mij en er was veel wind. Ik had ook niet de benen waar ik op had gehoopt.”

Zonder de Keniaan Eliud Kipchoge en met de opgave van de Nederlander Abdi Nageeye (de top twee van de OS in Tokio), was Bashir Abdi de enige van het podium in Tokio aan de aankomst in Oregon. “Ik ben echt blij om dit niveau te halen, ondanks een blessure begin dit seizoen. Ik hoop dat de mooiste jaren nog komen.”

Misschien was er wat gebrek aan vertrouwen bij de Gentenaar in zijn zoektocht naar goud. “Ik liep nog geen halve marathon en geen 10 kilometer dit seizoen. Ik had dus weinig wedstrijdritme. Ik denk dat de conditie goed is, maar het vertouwen nog niet helemaal daar.”

Bashir Abdi liep uiteindelijk de marathon in 2u06:48, een minuut trager dan Tola (2u05:37), die een nieuw kampioenschapsrecord neerzette. Zijn landgenoot Mosinet Geremew werd tweede in 2u06:44. “Er is heel snel gelopen voor een groot kampioenschap. Ik ken Tola van de piste. Hij werd derde op de Spelen in Rio op de 10 kilometer. Ik wist dat hij ontzettend snel is.”

Thomas De Bock kwam als tweede Belg binnen op de dertigste plaats, in 2u11:53. De bronzen plak van Bashir Abdi is de negende Belgische medaille op een WK atletiek, de eerste op de marathon. Morgen vindt de marathon bij de vrouwen plaats, met daarin deelname van Mieke Gorissen.