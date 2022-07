Bart Swings bezorgt België meteen goud op eerste dag Wereldspelen: ‘De grote druk is weg’

De Fransman Martin Ferrie is op de tweede plaats geëindigd. Het brons gaat naar de Duitser Nils Buhnemann. De 31-jarige Swings is een van de boegbeelden van Team Belgium in Birmingham. Het zijn de derde Wereldspelen voor Swings, die eerder al in actie kwam in Cali en Wroclaw. Swings heeft al vier gouden, twee zilveren en één bronzen medaille gewonnen in het inlineskaten.

Skeeleren was de eerste liefde van Swings, die zich toelegde op ijsschaatsen om zijn olympische droom te kunnen waarmaken. Als schaatser zorgde hij op de Winterspelen in Peking nog voor Belgische sportgeschiedenis met een gouden medaille op de massastart.

‘Gekomen voor een medaille’

“De grote druk is nu al weg”, zei Swings na afloop. “Ik ben natuurlijk heel blij. Ik ben naar hier gekomen voor een gouden medaille en dat dat dan al in de eerste wedstrijd lukt, maakt me opgelucht en blij. De puntenafvalling is mijn lievelingswedstrijd. Het was een mooie dag.”

Uniek is dat hij nauwelijks een half jaar geleden dus nog goud veroverde op de massastart in het schaatsen op de Winterspelen in Peking. “Dat is inderdaad uniek”, glimlachte Swings. “Het is uitzonderlijk dat beide evenementen dit jaar in hetzelfde jaar plaatsvinden, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Het zou anders ook uniek zijn. Ik ben er trots op dat ik de combinatie schaatsen-skeeleren succesvol kan blijven doen.”

Swings rijdt in Birmingham nog vier wedstrijden: de afvallingskoers op de baan, de afvallingskoers op de weg, de puntenkoers en de 1.000 meter. “Ik ga nog proberen te pakken wat ik kan in de komende vier wedstrijden”, aldus Swings. “De echte druk is er niet meer. Dat doet deugd. Ik kan vrijer in de wedstrijden stappen. Morgen is een nieuwe dag, dan zal er toch sowieso opnieuw druk en stress bij komen te kijken. Maar ik kijk er naar uit om daar telkens weer het beste van mezelf te geven.”