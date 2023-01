Bart De Wever wil Nationale Veiligheidsraad na dodelijke schietpartij: ‘Stuur desnoods het leger, maar doe iets’

“Vanuit Dubai geven die mensen opdrachten aan moordenaars, die vanuit Nederland komen. Vanuit Antwerpen kan je er niks tegen doen”, zo reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) bij ATV op het drugsgeweld in zijn stad. Hij vraagt om dringend meer middelen van de federale gerechtelijke politie in te zetten voor Antwerpen. “Al jaren smeek ik om die criminelen een halt toe te roepen voor het nog erger wordt. En dan moet er een kind sterven vooraleer er voor het eerst echt een reactie komt.”

De reactie komt er een dag nadat een elfjarig meisje het leven liet bij een schietincident in Merksem. Er werd gevuurd op de garagepoort, maar daarachter bevond zich een leefruimte. Het meisje is overleden door de dodelijke inslag van een kogel, zo bevestigt het autopsieverslag dinsdag. Hoewel het het gezin volgens het parket niet zelf betrokken is bij drugshandel, zijn er volgens De Wever wel aanwijzingen dat de schietpartij te linken is aan afrekeningen in het drugsmilieu.

Leger naar de haven

De Antwerpse burgemeester vraagt bij ATV daarom meer daadkracht van de federale overheid. “Roep die Nationale Veiligheidsraad samen en leg een plan op tafel.” Hij beseft dat de uitvoering daarvan tijd zal vergen, maar suggereert tussentijdse noodoplossingen. “Stuur om te beginnen volk naar de haven. Schraap volk bij de federale politie bij elkaar, stuur desnoods het leger, het maakt me niet uit, maar begin op zijn minst die haven te bewaken en maak prioriteit van het versterken van de gerechtelijke diensten daarachter.”

De Wever zegt regelmatig te spreken met de bevoegde federale ministers Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken, cd&v) en van Vincent Van Quickenborne (Justitie, Open Vld). “Zij hebben door wat hier gebeurt en hebben absoluut goede intenties. Maar dat die regering nu eens samen komt en beslissingen neemt. Ik kan het niet meer verbergen, ik ben woedend. Er moet nu iets gebeuren.”

Gigantische uitdaging

Premier Alexander De Croo (Open Vld) wijst de kritiek op zijn regering van de hand. “Het is niet het moment om met de vinger te wijzen. We werken heel nauw samen met de steden. Ook met burgemeester De Wever. We zetten alle middelen in om dit probleem aan te pakken, maar het is een gigantische uitdaging.”

“De strijd tegen de drugscriminaliteit is een absolute prioriteit”, benadrukt De Croo. “Een prioriteit in de stad Antwerpen en een prioriteit bij de federale overheid. Er worden héél veel middelen ingezet. Maar het blijft een dagelijkse opdracht. Wat gisteren gebeurd is, toont de ernst hiervan. Het raakt niet enkel wie met drugs bezig is. Het raakt ook een onschuldig meisje van 11 jaar.”