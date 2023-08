Bart De Wever wil ‘krachten bundelen’ met rechtervleugels Open Vld en cd&v: ‘Met vier een regering vormen spreekt mij niet aan’

De komende maanden zal De Wever “de nodige gesprekken voeren” voor zo’n krachtenbundeling, zegt hij in Humo. “Ik had die alliantie liefst al voor 2024 gezien, maar Vivaldi staat dat in de weg. Met de rechterkant van Open Vld en cd&v kunnen wij een brede, conservatieve volkspartij vormen die in Vlaanderen met de vingers in de neus 40 procent haalt”, zegt hij. “Verder krasselen en met vieren een Vlaamse regering vormen, dat spreekt mij totaal niet aan. Ik ga er alles aan doen - alles! - om te zorgen dat dat niet gebeurt. Pro patria omne possibilis est. Voor het vaderland is alles mogelijk.”

Verschillende media schrijven dinsdag over het bezoek van De Wever aan Jean-Marie Dedecker, met het oog op een vernieuwde samenwerking. Diens pleidooi voor een Vlaamse regering met N-VA en Lijst Dedecker, met gedoogsteun van Vlaams Belang, ziet De Wever alvast totaal niet zitten, zo zegt hij in Humo. Zo’n doorbraak van het cordon sanitaire is volgens de N-VA-voorzitter “de kortste weg naar Vivaldi II”. “Vlaams Belang is de levensverzekering van de Franstaligen. Het melanoom van Vlaanderen. Extreemrechts is al actief sinds de jaren 1920 en hun palmares bestaat alleen uit inktzwarte bladzijden.”

De Wever zegt te passen voor het eenzijdig uitroepen van de Vlaamse onafhankelijkheid, maar gelooft in een staatshervorming die van België een confederaal land maakt. “Wallonië en Brussel zijn virtueel failliet. De Franstaligen snakken naar geld. Daar ligt de kans. Maar dan moeten de Vlaamse beleidspartijen wel een front vormen. Dat zal enkel gebeuren als wij de grootste partij worden en het initiatiefrecht krijgen. Tegelijk moeten cd&v en Open Vld zwaar verliezen, zodat ze het Belgische status quo niet meer durven voort te zetten.”