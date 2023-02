Bart De Wever over maatregelen tegen drugscriminaliteit: ‘Ik geloof het pas als ik de budgetten zie’

Donderdag kondigde premier Alexander De Croo een zevenpuntenplan aan om de drugscriminaliteit “met de wortel uit te roeien”. “Dat dit eindelijk beschouwd wordt als nationale crisis, dat de Belgische en Nederlandse regering dit vandaag ook samen bekijken, daar kan kan ik niet anders dan gelukkig om zijn”, reageert De Wever vrijdag in De ochtend.

Toch zal de aanstelling van een drugscommissaris volgens de burgemeester weinig veranderen aan de situatie in zijn stad. “De tijd dat gerechtelijke diensten, lokale politie, parket en douane in Antwerpen niet goed samenwerkten, is al lang voorbij.”

Lees ook ‘Met de wortel uitroeien’: hoe de politiek de Antwerpse drugsbendes wil aanpakken

De versterking van de scheepvaartpolitie tegen 2025 kan voor De Wever dan weer niet snel genoeg komen. “We proberen de rederijen zover te krijgen om hun handelsroutes wereldwijd te beveiligen, met investeringen die containers in realtime volgen, zodat we weten waar een doos vandaan komt en wie die heeft opengedaan. Maar die reders zeggen ook: in Antwerpen is er wel heel weinig politionele bewaking in de haven, de deur staat wagenwijd open.”

Toch moet de controle van iedere risicocontainer haalbaar zijn. “Als je die data hebt van waar containers zijn geweest, dan heb je mogelijkheden. Er komt versterking van de douane, maar mijn oproep is ook de federale politie te versterken. Je kunt veel info verzamelen, zoals bij Sky ECC, maar je moet het wel kunnen opvolgen en dat kunnen we op dit moment niet, dat is een drama.”

‘Wetsvoorstel deugt niet’

Op korte termijn schuiven bewakingsagenten van de kerncentrale in Doel tijdelijk door naar de Antwerpse haven. Het leger neemt hun taak daar over. Het aantal personeelsleden van de scheepvaartpolitie wil de regering zo snel mogelijk verhogen van 116 tot 312. “Het heeft even geduurd, maar nu is er toch de belofte om meer mensen in te schakelen. Maar ik geloof dat pas als ik die effectief zie, als ik die budgetten ook zie in de begroting.”

Voor het wetsontwerp bestuurlijke handhaving van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) is De Wever ronduit vernietigend. Dat moet burgemeesters in staat stellen om snel en louter bestuurlijk in te grijpen, door bijvoorbeeld malafide winkels te sluiten. “Haar wetsvoorstel deugt niet, en andere burgemeesters geven mij gelijk. Ik denk dat dit een stap achteruit is en ik kan de regering alleen maar smeken om niet met dit wetsvoorstel verder te gaan.”

Later vandaag zit De Wever samen met de bevoegde federale ministers in Antwerpen. Ook de burgemeester van Rotterdam, een deel van de Nederlandse regering en vijf grote rederijen zijn daarbij aanwezig om verdere afspraken te maken.