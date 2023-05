Bart De Wever (N-VA) over MR-voorzitter Bouchez: ‘Hij zegt veel, maar verbeeldt zich ook van alles’

“Ik heb hem bezig gezien op de Vlaamse televisie en ik heb moeten vaststellen dat alles wat hij zich voorstelt niet echt met de werkelijkheid overeenkomt”, aldus De Wever, verwijzend naar het programma ‘Special Forces’ op VTM waarin Bouchez zich niet van zijn beste kant liet zien.

Bouchez liet zich vorige maand ontvallen na de verkiezingen van 2024 een nieuwe Zweedse coalitie met N-VA op poten te willen zetten, liever dat dan een voortzetting van de huidige Vivaldi-coalitie van liberalen, socialisten, groenen en CD&V - tenzij N-VA een speerpunt zou willen maken van het communautaire. Zichzelf noemt Bouchez een belgicist.

Volgens Bouchez zou een hervatting van ‘Zweeds’ veel efficiënter zijn dan een nieuwe samenwerking met zeven partijen zoals in Vivaldi. “Het volstaat om te kijken naar het aantal hervormingen die onder de Zweedse coalitie gerealiseerd werden en vandaag niet meer”, verdedigde Bouchez zich.

De Wever verklaarde afgelopen weekend in 2024 na de federale verkiezingen snel een federaal minikabinet op de been te willen brengen, waarbij hij uitdrukkelijk in de richting van de PS kijkt. “Je bezet enkel de viceposten en spreekt een aantal minimale doelstellingen af, vooral budgettaire. Intussen vertimmer je het land in de diepte, met een confederale omslag”, zei hij in de kranten van Het Mediahuis.