Barry Humphries (89) overleden, meest bekend van zijn personage Dame Edna

Woensdag raakte al bekend dat de komiek werd opgenomen in het ziekenhuis. Australische media meldden dat Humphries met complicaties kampte na een heupoperatie. Die operatie was nodig na een val in februari.

De Australiër bedacht Edna Everage in 1955 en veroverde met het personage de hele wereld. In 1974 kende Edna zichzelf de titel 'Dame' toe. Kopstukken uit alle geledingen van de samenleving waren graag te gast in de talkshows van de Dame. Daarnaast sprak de acteur de stemmen in voor veel animatiefilms. Zo was hij de vegetarische haai Bruce in de Pixar-klassieker Finding Nemo uit 2003.

Volgens The Sydney Morning Herald stierf Humphries zaterdag in het ziekenhuis in Sydney. "Hij bleef helemaal tot het einde zichzelf, verloor nooit zijn briljante geest, unieke gevatheid en vrijgevige geest", zei de familie in een verklaring. "Meer dan 70 jaar stond hij op de planken, hij was een entertainer tot op het bot, die tot vorig jaar nog toerde en nog nieuwe shows plande die jammer genoeg nooit zullen zijn." Of nog: "De personages die hij creëerde, die miljoenen aan het lachen brachten, blijven voortleven."

Humphries stierf omringd door zijn naaste familie, onder wie zijn vrouw Lizzie Spender, zijn kinderen en tien kleinkinderen. Humphries was viermaal getrouwd.