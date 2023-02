Banksy kaart geweld tegen vrouwen aan met nieuwe muurschildering

Een muurschildering in Margate, een Brits stadje in het graafschap Kent, is een nieuw kunstwerk van Banksy. Dat kondigt de streetartkunstenaar zelf aan op Instagram. Het werk toont een karikaturaal beeld van een huisvrouw uit de jaren vijftig, met een schort en gele afwashandschoenen, die een man in een (echte) diepvriezer dumpt. Ondanks een opgezwollen oog en een missende tand, glimlacht de vrouw.

Het werk heet Valentine’s Day Mascara, en is een aanklacht tegen geweld op vrouwen, schrijft Banksy op Instagram.

Het werk heet Valentine's Day Mascara, en is een aanklacht tegen geweld op vrouwen, schrijft Banksy op Instagram.

Geweld tegen vrouwen is een belangrijk thema in het Verenigd Koninkrijk, dat de laatste jaren geconfronteerd werd met moorden op meerdere vrouwen, waaronder die op Sarah Everard en Sabina Nessa.

De laatste maanden bracht Banksy met zijn kunst voornamelijk de oorlog in Oekraïne onder de aandacht. Zo maakte hij in november nog een muurschildering in de Oekraïense stad Borodyanka waarin hij Poetin ten val bracht en veilde hij in december enkele zeefdrukken ten voordele van de Oekraïense bevolking.