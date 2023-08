Bankprocedures bemoeilijken intekenen staatsbon

De nieuwe staatsbon is na vijf dagen al een onverwacht succes. Maandag hadden spaarders al voor 8,802 miljard euro ingetekend. Daarmee is het succes van de Leterme-bon in 2011 ruimschoots overtroffen. Die wist toen 5,7 miljard euro op te halen.

Deboutte zegt wel al “heel wat klachten” te hebben ontvangen over problemen met het overschrijven van grote bedragen. Gemiddeld gaat het immers om meer dan 36.000 euro per intekening. “Vaak verloopt de verhoging van de limiet om de overschrijving uit te voeren niet vlot”, aldus de directeur.

“Veel mensen zijn gefrustreerd dat banken overschrijvingen niet meteen mogelijk maken, omdat ze bepaalde procedures volgen vanaf bepaalde bedragen”, zegt Deboutte. “Sommige mensen denken dat ze worden geweigerd door het Agentschap van de Schuld. Maar dat is niet zo.”

Banken hanteren een plafond voor bedragen die per dag of per week kunnen worden overgeschreven om eventuele misbruiken te vermijden. Voor klanten van Befius, BNP Paribas Fortis en ING ligt die limiet op 25.000 euro. Bij KBC is dat 10.000 euro.

Door het succes van de staatsbon is een nieuwe staatsbon met een aantrekkelijke fiscale rente dit najaar niet uitgesloten, zo kondigde minister van Financiën Vincent Van Peteghem dit weekend aan in deze krant: “Als de banken de rentes onvoldoende optrekken, kunnen we in het najaar nog een keer een staatsbon uitgeven. Wat het rendement zal zijn, moeten we op dat moment dan bepalen.”