Bankiers die ‘Poetins portemonnee’ hielpen om miljoenen weg te sluizen, veroordeeld in Zwitserland

Roldoegin opende in 2014 rekeningen bij de Gazprombank in Zürich. Dat is de zakenbank van de gelijknamige Russische gasreus. De miljoenen die Roldoegin tot en met 2016 op de rekening stortte waren mogelijk niet van hem. In Zwitserland is het verplicht de herkomst van stortingen te onderzoeken als er twijfels over bestaan. Het totaalbedrag dat Roldoegin stortte bedraagt omgerekend rond de 30 miljoen euro.

Wie de echte eigenaar van de omstreden miljoenen is, is nooit met zekerheid vast komen te staan. Er bestaan wel vermoedens dat Roldoegin als financiële zetbaas van de Russische president Poetin fungeert. De mannen zijn goed bevriend. Roldoegin is de peetvader van Poetins oudste dochter Maria.

De rechter verwijt de vier bankiers, drie Russen en één Zwitser, niet dat ze de eigenaar van het geld niet hebben kunnen achterhalen. Wel hadden ze vast moeten stellen dat de herkomst van de fondsen niet was vast te stellen. Gezien de politieke situatie in Rusland en het feit dat bekend was dat Russische oligarchen via schimmige constructies geld in het buitenland stallen, hadden de bankiers kunnen vermoeden dat de zaak niet te vertrouwen was.

Pas in 2016 werden er vragen gesteld aan Roldoegin, ondanks dat hij niet bekendstond als zakenman en hij wel een rekening opende bij een zakenbank. De rekening werd gesloten nadat daar geen antwoord op was gekomen.

Cellist Roldoegin bij een optreden in 2016 in Moskou. Beeld Getty Images

Roldoegin wordt ook wel ‘Poetins portemonnee’ genoemd. Zelf zei de cellist in 2014 tegen The New York Times dat hij “geen miljoenen heeft”. Op dat moment stond er echter wel 350 miljoen dollar op zijn naam. In 2016 onthulden de Panama Papers dat Roldoegin betrokken was bij een uitgebreid netwerk van offshore bedrijven die waarschijnlijk aan Poetin te linken zijn.

De bankiers hebben een boete gekregen van 741.000 Zwitserse franc (744.000 euro). Die is echter voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Toch gaan ze in beroep tegen de uitspraak. Zij menen dat het wel voorstelbaar was dat Roldoegin zelf rijk was.

Daarbij haalden de advocaten opvallend genoeg dezelfde verdediging aan als de aanklager, zij het met een andere conclusie: Roldoegin was bevriend met Poetin en had daarom toegang tot ‘speciale financiële mogelijkheden’ die hem in staat stelden zijn substantiële rijkdom op te bouwen.