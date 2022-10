‘Banken zetten 13 miljard klaar voor Twitter-overname Musk’

Musk beloofde de bankiers afgelopen dinsdag om de aankoop van Twitter vrijdag definitief af te ronden. De rijkste man ter wereld kondigde in april aan dat hij het platform voor 44 miljard dollar wilde kopen, maar kwam daar later op terug. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om de verkoop toch te laten doorgaan. Uiteindelijk veranderde Musk weer van gedachten en besloot hij de berichtendienst toch voor het afgesproken bedrag te willen inlijven.

Naast Musk steken andere investeerders miljarden dollars in de overname van Twitter, zoals de oprichter van softwarebedrijf Oracle Larry Ellison en het cryptobedrijf Binance. Een van de huidige aandeelhouders, prins Al-Waleed bin Talal al-Saud uit Saudi-Arabië, wil zijn belang in Twitter van net geen 4 procent houden.

Ontslagen

Het persbureau Bloomberg meldde intussen op basis van een interne memo van Twitter dat Musk vrijdag op het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco gaat praten met het personeel over zijn overname van het sociale mediabedrijf. In een memo aan het personeel, in handen van Bloomberg, wordt gezegd dat Musk die dag personeel zal ontmoeten. Volgens de memo wordt dat het begin van vele ontmoetingen en gesprekken met de zakenman.

Naar verluidt wil de multimiljardair veel banen gaan schrappen bij Twitter.

Musk verscheen overigens zelf woensdag ook al met een gootsteen in het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco. Via zijn eigen Twitteraccount toonde hij een video van zichzelf, terwijl hij de wastafel naar binnen zeulde. “Laat dat bezinken”, schreef hij erbij. In zijn bio op zijn Twitteraccount vermeldt Musk nu ook dat hij ‘Chief Twit’ is, wat zoveel betekent als ‘de baas van Twitter’.