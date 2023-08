Baidu en andere bedrijven lanceren chatbots na goedkeuring China

“We zijn verheugd mee te kunnen delen dat Ernie Bot nu vanaf 31 augustus volledig beschikbaar is voor het grote publiek”, aldus Baidu in een verklaring. Ernie Bot was sinds 2019 in ontwikkeling en afgelopen maart al beperkt uitgebracht door de Chinese zoekmachinegigant.

Ook SenseTime Group meldt dat zijn chatbot donderdag is gelanceerd, evenals twee Chinese AI-start-ups. Het gaat om Baichuan Intelligent Technology en Zhipu AI. Ook ByteDance, het bedrijf achter de app TikTok, zou volgens Chinese media van de overheid groen licht hebben om producten te lanceren.