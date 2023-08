Baby die werd achtergelaten in een wasserette in Anderlecht is geïdentificeerd

De vrouw ging de wasserette in de Kliniekstraat omstreeks 16.50 uur binnen met een grijze kinderwagen. Op camerabeelden is te zien dat ze een half uur later weer naar buiten komt zonder kinderwagen, en wegloopt in de richting van de Brogniezstraat. In de kinderwagen lag een baby, een meisje van ongeveer drie maanden. Het kind heeft een getaande huidskleur, grote donkere ogen en krullend haar. De politie stuurde een opsporingsbericht uit, maar de vrouw is nog niet gevonden. Ondertussen heeft men dus wel de baby kunnen identificeren.

#Feedback - De baby die werd aangetroffen in Anderlecht op 29/07/2023 kon worden geïdentificeerd.

Bedankt voor jullie medewerking. — Federale Politie (@federalepolitie) 4 augustus 2023

HLN meldt dat de vader van het kind naar de politie stapte omdat hij de baby herkende. De man zou het kind nooit erkend hebben als zijn kind. Hij gaf de politie de naam van de moeder door, maar ze heeft geen vaste verblijfplaats hier in ons land, aldus HLN.