Baby die nog met navelstreng vasthing onder het puin in Syrië heeft nu een naam en een thuis

De ‘mirakelbaby’ - zoals ze in verschillende media genoemd werd - zal voortaan ook effectief door het leven gaan als Aya, Arabisch voor “mirakel”. Aya wordt momenteel nog verzorgd in het ziekenhuis voor lichte verwondingen, maar grootnonkel Salah al-Badran zal zich ontfermen over haar zodra ze weg mag.

Ook zijn huis in het noordwesten van Syrië werd echter verwoest door de aardbeving van maandag. Salah al-Badran wist wel te ontsnappen met zijn familie van elf en ze leven nu in een tent, vertelt hij aan persbureau AP. Binnenkort komt daar dus een twaalfde familielid bij.

Reddingswerkers in Jenderis ontdekten Aya op maandagmiddag, meer dan tien uur na de beving, toen ze door de wrakstukken groeven van een flatgebouw van vijf verdiepingen. Baby Aya lag begraven onder het beton en was zelfs met de navelstreng nog verbonden met haar moeder, Afraa Abu Hadiya. De ouders en hun vier oudere kinderen overleefden het niet.

Het vermoeden is dat Abu Hadiya bevallen is van het meisje en een paar uur later al is overleden, zei dokter Hani Maarouf van het ziekenhuis waar Aya momenteel verzorgd wordt. “We hebben haar Aya genoemd, zodat we haar geen pasgeboren baby meer hoeven te noemen,” aldus Maarouf tegen lokale media. “Haar toestand verbetert met de dag en er was geen schade aan haar ruggengraat, zoals aanvankelijk werd gevreesd.”

Aya is een van de talloze weeskinderen die zijn achtergebleven na de beving van maandag met een kracht van 7,8. Meer dan 21.000 mensen in het noorden van Syrië en het zuidoosten van Turkije kwamen om het leven.