Axel Witsel stopt als Rode Duivel: ‘Wil meer tijd doorbrengen met familie en me focussen op club’

Na Eden Hazard, Toby Alderweireld en Simon Mignolet is Axel Witsel de volgende van de ‘Gouden Generatie’ die het voor bekeken houdt bij de Rode Duivels. De middenvelder van Atlético Madrid werd in maart gepasseerd door Domenico Tedesco in zijn eerste selectie, waarop Witsel de eer nu aan zichzelf houdt. “Na bijzonder hard te hebben nagedacht, kondig ik met veel emoties mijn afscheid aan bij de nationale ploeg”, schrijft de 34-jarige Witsel op sociale media. “Het was een hele eer om mijn land 15 jaar lang te mogen vertegenwoordigen. Maar nu is het belangrijk voor mij om meer tijd te kunnen doorbrengen met mijn familie en me te focussen op mijn club. De nieuwe generatie zal ons ongetwijfeld nog meer geweldige momenten bezorgen.”

Witsel was jarenlang een steunpilaar op het middenveld bij de Duivels en bleef onder Roberto Martínez, ondanks toenemende kritiek, incontournable. In totaal verzamelde hij liefst 130 caps. Daarmee moet Witsel enkel recordinternational Jan Vertonghen voor zich dulden.