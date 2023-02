Avondspits op het spoor wordt zware dobber voor reiziger na problemen in seinhuis in Berchem

Treinpendelaars die gehoopt hadden om het weekend rustig in te kunnen zetten, hebben mogelijks iets meer geduld nodig. Zeker voor reizigers in de provincie Antwerpen is dat het geval. Daar viel het treinverkeer tussen 15.30 uur en 16.20 uur volledig stil door computerproblemen in het seinhuis van Berchem.

“Dat is moeilijk omwille van de timing - vlak voor de avondspits - en omdat het seinhuis in Berchem een van de grootste van het land is”, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeten. “Van daaruit wordt het treinverkeer over bijna de hele provincie Antwerpen aangestuurd. Aangezien er over dat gebied een klein uur lang geen treinverkeer mogelijk is geweest, zijn er nu aanzienlijke vertragingen.”

✔️ Update: de storing is opgelost. Het treinverkeer kan stilaan weer hernemen in de Zone Antwerpen. #NMBS — NMBS (@NMBS) 3 februari 2023

Verschillende treinen werden afgeschaft. Een vijftigtal treinen reed rond 17.30 uur rond met vijfentwintig minuten vertraging en nog eens vijftig met vertragingen tot een kwartier. “Kortom, de Antwerpse avondspits is grondig verstoord”, zegt Baeten. “We verwachten dat de meeste problemen tussen 20 uur en 21 uur opgelost zullen zijn.” Tot die tijd houden reizigers - zeker in Antwerpen - best rekening met vertragingen. Er waren tijdelijk ook problemen met de NMBS-app en de reisplanner via de website. Die zijn intussen wel weer opgelost.

Eerder vandaag was er ook al een probleem op de snelle lijn 50A tussen Brussel en Gent, nadat werken aan een brug aan de E40 in Erpe-Mere geleid hebben tot infrastructuurschade. Er is een zogenaamde “spoorslingering” ontstaan: de treinrails liepen er niet meer recht. Dat probleem is echter verholpen en zou geen invloed meer mogen hebben op het treinverkeer.