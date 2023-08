Autoriteiten arresteren vader van kinderen die 40 dagen in Colombiaanse jungle overleefden

Colombiaanse autoriteiten hebben Manuel Ranoque, de vader van twee van de vier Colombiaanse kinderen die eerder dit jaar liefst 40 dagen in het regenwoud overleefden, gearresteerd. Dat meldden media in het Zuid-Amerikaanse land vrijdag. Ranoque zou worden verdacht van seksueel misbruik.

Volgens het gezaghebbende Colombiaanse weekblad ‘Semana’ stamt de verdenking van voor de fatale crash van 1 mei dit jaar, toen de kinderen - 13, 9 en 4 jaar en 11 maanden oud -, een vliegtuigongeluk en 40 dagen in het regenwoud wisten te overleven in de regio San José del Guaviare, in Zuid-Colombia. Ze werden gevonden na een massale zoekactie van de autoriteiten.

Voor het fatale ongeluk heeft Ranoque’s partner Magdalena Mucutuy Valencia, die omkwam in de crash, aangifte tegen hem gedaan wegens seksueel misbruik van de 13-jarige Lesly, de oudste van de vier kinderen. Ook zou het Colombiaanse Instituut van Familiewelzijn (LCBF) twee weken geleden Ranoque en mensen uit zijn directe sociale omgeving hebben verboden in de buurt te komen van de kinderen.

Lesly en haar 9-jarige zusje Soleiny zijn dochters uit een eerdere relatie van Mucutuy . Hun halfbroertjes, de vierjarige Tien Norel en de iets meer dan een jaar oude baby Cristin, zijn zoons uit haar relatie met Ranoque.

Schadeclaim

De arrestatie komt niet geheel verrassend; in de weken nadat de kinderen werden teruggevonden, gingen er in Colombia vele verhalen rond over de mishandeling en het seksueel misbruik van een of meerdere kinderen door Ranoque. Zo zou de 33-jarige Mucutuy in het verleden al twee keer met haar kinderen uit hun dorp zijn gevlucht, uit angst voor huiselijk geweld.

De ouders van Mucutuy proberen, nadat hun kleinkinderen levend zijn gevonden, om die reden via de rechter de voogdij over ze te krijgen. Ranoque verzet zich daartegen.

Volgens ‘Semana’ hebben de Colombiaanse autoriteiten evenwel weinig details over de zaak vrijgegeven, omdat de wetgeving in het land dat niet toestaat als er minderjarige slachtoffers zijn van een mogelijk misdrijf.

De arrestatie komt nog geen maand nadat Ranoque een schadeclaim heeft neergelegd bij het luchtvaartbedrijf dat het neergestorte vliegtuigje beheerde. Hij zou onder meer compensatie eisen voor het verliezen van zijn partner en het tijdelijke verlies van zijn kinderen.