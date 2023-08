‘Attenzione pickpocket!’ Italiaanse TikTok-ster die waarschuwt voor gauwdieven blijkt lid van extreemrechtse partij

Poli werd beroemd op TikTok met videos waarin ze ‘Attenzione pickpocket!’(“Opgelet, zakkenrollers!”) roept en mensen filmt die door haar geroep afdruipen. Het leverde haar vorige week nog een interview in The New York Times op. De vrouw blijkt nu gemeenteraadslid voor het extreemrechtse Lega. De partij van Matteo Salvini wordt gelinkt aan harde taal tegenover asielzoekers, immigranten en de LGBTQ+-gemeenschap.

'Attenzione pickpocket'



Monica Poli is a Lega Nord councillor in Venice and a 30-year member of the 'Cittadini non distratti', or 'undistracted citizens' group. Her videos calling out suspected pickpockets in the city have gone viral.https://t.co/UoY1v5lb9U pic.twitter.com/cQSU25xm13 — Sky News (@SkyNews) 30 juli 2023

Toch is de Roma-bevoling in Italië vaak het doelwit van de felste aanvallen van de partij, schrijft The Guardian. Daardoor ontstaat de vrees dat Poli’s acties eerder gericht zijn op het bestendigen van discriminatie waarmee haar partij stemmen wint, dan op misdaadbestrijding. Percy Henderson, een medewerker van Traveller Pride, noemde Poli’s waarschuwingen op sociale media “het luidste hondenfluitje”.

The New York Times vroeg of ze nooit bezorgd was dat ze de verkeerde persoon aanwijst als dief. “Nee, Als ik ze zie, weet ik dat ze zakkenrollers zijn. Het is zo vreemd om te zeggen. Ik heb iets in me en ik herken ze meteen.”