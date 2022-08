Astronomen vinden nabije planeet die mogelijk volledig bedekt is met water

TOI-1452b is een exoplaneet, een planeet buiten ons zonnestelsel, die iets groter en massiever is dan de aarde. Ze bevindt zich op ongeveer 100 lichtjaren van onze planeet, in het sterrenbeeld Draco.

De vondst wordt gedocumenteerd in The Astronomical Journal. “TOI-1452b is een van de beste kandidaten voor een waterwereld die we ooit hebben gevonden”, zegt Charles Cadieux, promovendus astrofysica aan de Universiteit van Montreal. “Zijn straal en massa suggereren een veel lagere dichtheid dan wat je zou verwachten van een planeet die grotendeels uit metaal en rots bestaat, zoals de aarde.”

De planeet werd voor het eerst onder de aandacht gebracht door NASA’s planetenjager TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), en het onderzoeksteam van de Canadese universiteit kon met nieuwe analysemethodes het bestaan ervan bevestigen. Vervolgens werd de massa van de planeet gemeten met een instrument op de Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT) op Hawaï.

30 procent water

In tegenstelling tot de aarde, die voor het grootste deel uit rots en metaal bestaat, lijkt TOI-1452b grotendeels uit water te bestaan. Volgens de bevindingen zou ongeveer 30 procent van de massa vloeistof zijn. Dat is veel meer dan bij onze planeet, waar weliswaar 70 procent van het oppervlak uit water bestaat, maar water minder dan 1 procent van de massa uitmaakt.

Dat zou wijzen op een soort diepe, wereldwijde oceaan, die meer lijkt op de diepe wateren onder de ijzige korst van Saturnus’ maan Enceladus dan op de oceanen op aarde.

Het staat nog lang niet vast dat TOI-1452b daadwerkelijk een waterwereld is, en al helemaal niet wat dat zou kunnen betekenen voor de kans om er leven te vinden. De onderzoekers hopen dat de James Webb-telescoop binnenkort het mysterie van deze nieuwe buitenaardse wereld kan helpen doorgronden.