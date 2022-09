Assisenproces over aanslagen 22 maart wordt officieel uitgesteld

De beslissing komt er nadat de FOD Justitie woensdagavond aan assisenvoorzitter Laurence Massart had laten weten dat het onmogelijk was om de gevraagde aanpassingen aan de beschuldigdenbox klaar te hebben voor 10 oktober. Een nieuwe datum voor de samenstelling van de jury is er nog niet.

In het dossier over de terreuraanslagen van 22 maart 2016 moeten tien personen zich verantwoorden voor het Brusselse assisenhof. Een van hen, Oussama Atar, is naar alle waarschijnlijkheid overleden, zodat er op het assisenproces slechts negen beschuldigden aanwezig zullen zijn.

Voor die beschuldigden waren in de assisenzaal negen individuele glazen boxen gebouwd, maar op de preliminaire zitting van 12 september had de verdediging opgeworpen dat die box de rechten van verdediging schond. In een arrest van 16 september gaf het assisenhof de verdediging gelijk en besliste het hof dat de box moest afgebroken en vervangen worden. Dat moest gebeurd zijn tegen de zitting van 10 oktober, waarop de jury moet samengesteld worden.

In een brief aan de assisenvoorzitter die woensdagavond werd verstuurd, liet de FOD Justitie weten dat die datum van 10 oktober niet haalbaar was. Voorzitter Massart vroeg daarop aan de FOD of er tegen 10 oktober een tussenoplossing klaar kan zijn, een open box zonder veiligheidsglas, waarin de beschuldigden kunnen plaatsnemen, en of de definitieve aanpassingen dan een drietal weken later klaar kunnen zijn. In dat geval kon de jury wel op 10 oktober samengesteld worden, waarna het proces met een kleine vertraging toch kon beginnen. Die vertraging dreigt nu een stuk groter te worden.