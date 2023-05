AS Roma en Sevilla plaatsen zich voor finale Europa League

De ploeg van coach José Mourinho verdedigde een doelpunt voorsprong en had genoeg aan een 0-0 in Leverkussen om zich te kwalificeren. Sevilla plaatste zich na verlengingen en een 2-1 overwinning ten koste van Juventus.

Bayer Leverkussen, dat in de kwartfinales Union Sint-Gillis uitschakelde, slaagde er in niet in de voorsprong van Roma uit te wissen. Een schot van Moussa Diaby, dat tegen de lat strandde, had Leverkussen in de eerste helft nochtans op voorsprong kunnen brengen.

Het bleef tot het einde bibberen voor de Romeinen, maar de 1-0 uit de heenwedstrijd werd verzilverd. Na winst in de Conference League vorig seizoen kan de ploeg van Mourinho een tweede Europese beker op rij binnenhalen.

Sevilla en Juventus maakten er een aangenaam kijkstuk van. Na onder meer een bal tegen de paal en een knappe redding van Juventus-doelman Wojciech Szczesny werd er toch bij 0-0 gerust. Dusan Vlahovic (65.) bracht de bezoekers uit Turijn uiteindelijk op 0-1 na een assist van Adrien Rabiot. Niet veel later trapte Suso (71.) de gelijkmaker van buiten de zestien voorbij Szczesny.

Het bleef bij 1-1, ook de eindstand in de heenmatch. In de verlengingen kopte de Argentijn Erik Lamela (95.) Sevilla naar de finale. Alleen de tweede gele kaart voor landgenoot Marcos Acuña (115.) was nog een domper op de feestvreugde. Het team uit Andalusië won de Europa League (ex-UEFA Cup) al zes keer (een record), voor het laatst in 2020.