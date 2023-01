Artsenvakbond BVAS en minister Vandenbroucke in de clinch: tarievenakkoord staat op springen

Het grote twistappel voor het BVAS is de nieuwe wet diverse bepalingen inzake gezondheidszorg die op 9 december 2022 in het Staatsblad verscheen. De vakbond klaagt aan dat minister Vandenbroucke daarin geconventioneerde artsen, artsen die akkoord gaan met de vastgelegde tarieven, bevoordeelt. Hoofdreden daarvoor is het algemeen verbod dat hij invoert op extra ereloonsupplementen in de ambulante zorg, de zorg buiten het ziekenhuis, bij patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming. Volgens BVAS-voorzitter Johan Blanckaert passeert hij daarmee een rode lijn.

“Vandenbroucke legt namelijk conventietarieven op aan artsen die om welke goede reden dan ook de voorwaarden van de conventie niet kunnen aanvaarden”, luidt het donderdag in een mededeling. “De ambulante zorg heeft al jaren te kampen met een doelbewuste onderfinanciering door de overheid. Artsen kunnen de tarieven van het akkoord bijvoorbeeld weigeren omdat ze zo laag zijn dat ze niet uit de kosten komen, omdat innovatieve technieken in het voordeel van de patiënten onmogelijk zijn aan conventietarieven of omdat de afhoudingen in de ziekenhuizen te hoog zijn. De maatregel van Vandenbroucke maakt het voor artsen zinloos om nog te deconventioneren terwijl die keuze sinds decennia een fundamentele pijler van het overlegsysteem is.”

Met zulke maatergelen hoopt Vandenbroucke inderdaad dat zo veel mogelijk artsen zich conventioneren, om de prijzen voor patiënten laag te houden.

Medicomut

Het zogenaamde Medicomut-akkoord waar nu een bom onder ligt, legt heel wat cruciale afspraken vast tussen de artsen en de ziekenfondsen. Het wordt afgesloten voor 1 of 2 jaar en bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden artsen mogen aanrekenen. Dat moet tariefzekerheid voor de patiënten bieden. Zonder dat akkoord kunnen artsen in principe zelf hun tarieven bepalen, de regering heeft wel nog wettelijke mogelijkheden om vaste tarieven op te leggen.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) kondigt donderdag aan de procedure op te starten voor de opzegging van het akkoord. Ze heeft daarvoor een aangetekende brief gestuurd naar de voorzitter van de nationale commissie artsen-ziekenfondsen. Maandag staat een nieuwe vergadering van de Medicomut geprogrammeerd. Indien die op niets uitdraait, wordt het akkoord dertig dagen later van rechtswege beëindigd.