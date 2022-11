Artsen voeren levensreddende behandeling uit op kind met ernstige stofwisselingsziekte – vóór de geboorte

Het verslag van de experimentele behandeling is deze week gepubliceerd in vakblad The New England Journal of Medicine. De artsen behandelen de komende jaren nog negen foetussen met een zogeheten stapelingsziekte; deze peuter is het eerste kind wiens resultaten zijn geopenbaard. De kinderen krijgen via de navelstreng het enzym toegediend dat ze zelf niet aanmaken. Die techniek wordt al langer ingezet bij andere aandoeningen: zo krijgen ongeboren baby’s met ernstige bloedarmoede via de navelstreng een bloedtransfusie.

De Rotterdamse hoogleraar Ans van der Ploeg, internationaal expert op het gebied van stofwisselingsziekten bij kinderen, noemt de resultaten beloftevol. Maar ze benadrukt dat succes pas kan worden afgemeten als meer kinderen zijn behandeld en ze langere tijd zijn gevolgd. Bovendien houden de kinderen, ook als ze prenataal zijn behandeld, de rest van hun leven medicijnen nodig, benadrukt ze. ‘Het blijven vreselijke ziektes.’

Recycling- en afvalfabriek

Het Amerikaanse kind lijdt aan een ernstige variant van de ziekte van Pompe, een zeldzame aandoening waarbij afvalstoffen zich in de cellen ophopen. Het is een van de vijftig zogeheten lysosomale stapelingsziekten, waarbij patiënten ten gevolge van een genetisch defect een bepaald enzym niet aanmaken. Daardoor werken in hun cellen de recycling- en de afvalfabriek niet naar behoren en ontstaat grote schade.

Voor sommige van die ziektes kan het ontbrekende enzym worden nagemaakt en via een (wekelijks) infuus worden toegediend. Zo kunnen de cellen alsnog hun afval kwijt.

Die enzymtherapie verbetert de kansen van patiënten enorm, zegt Van der Ploeg. Kinderen die worden geboren met de ernstigste variant van de ziekte van Pompe bereikten vroeger hun eerste verjaardag meestal niet, nu zijn de eerste behandelde kinderen 20 jaar oud en leren verreweg de meesten lopen, vertelt ze. ‘Maar hoe eerder je begint met behandelen, hoe beter’, zegt ze. Door kinderen die enzymbehandeling al in de baarmoeder te geven, raken hun cellen niet beschadigd en zijn ze er bij de geboorte mogelijk beter aan toe, schrijven de artsen in hun onderzoeksartikel.

Beperkte schade

Kinderen met de ziekte van Pompe komen ter wereld met schade aan hun hart en spieren. Het Amerikaanse kind had bij de geboorte daarentegen geen symptomen van de ziekte. Bij onbehandelde kinderen met de ziekte stapelt de afvalstof die ze niet kwijt kunnen (glycogeen) zich op in de placenta, maar bij dit kind was de placenta in orde. Het kind is nu dertien maanden oud en ontwikkelt zich normaal, waarbij aangetekend moet worden dat de artsen zijn doorgegaan met het geven van de enzymbehandeling.

Bijkomend voordeel van een prenatale behandeling is dat ongeboren kinderen minder snel antistoffen ontwikkelen tegen de enzymen die worden toegediend. Als de behandeling na hun geboorte wordt voortgezet, is die effectiever omdat allergische reacties uitblijven. De artsen hopen bovendien dat het enzym ook de hersenen van de foetus kan bereiken en daardoor de cognitieve schade kan beperken. Na de geboorte is de bloedhersenbarrière voltooid en kan het medicijn daar niet meer doorheen.

Mocht de prenatale behandeling succesvol blijken, dan is die alleen een optie voor ouders die al een kind met een stapelingsziekte hebben, zegt Van der Ploeg. Alleen bij hen vindt in het geval van een nieuwe zwangerschap vooraf onderzoek plaats.