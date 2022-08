Artsen mogen behandeling hersendode jongen (12) in Engeland stopzetten, oordeelt Brits hof van beroep

Afgelopen zondag werd bekend dat het Royal London Hospital in Whitechapel in Engeland de ouders had geïnformeerd de behandeling maandagmiddag te zullen staken, omdat die volgens de artsen niet in het belang van de patiënt zou zijn. Na een klacht van de ouders diende het comité voor de rechten van personen met een handicap van de Verenigde Naties (CRPD) echter een verzoek in bij het hof van beroep om Battersbee langer in leven te houden, zodat de zaak kan worden herzien.

Het hof behandelde het verzoek vandaag, tijdens een hoorzitting die op het laatste moment werd ingelast. Het oordeelde dat de artsen morgenmiddag de behandeling van de jongen mogen stopzetten. Daarmee is er wel een dag uitstel bedongen, want normaal gezien wilde het ziekenhuis de behandeling al vanmiddag stopzetten.

Juridisch geschil

Archie Battersbee raakte begin april ernstig gewond, vermoedelijk nadat hij meedeed aan een onlinechallenge waarbij mensen opzettelijk proberen bewusteloos te raken. Zijn moeder vond hem thuis buiten bewustzijn, met een band om zijn hoofd. Het kind ligt sindsdien in coma.

Eerder wilden de artsen de behandeling al staken, maar de ouders waren daarop tegen, waarna Battersbee het middelpunt werd van een juridisch geschil. Hierop besloot de rechter in juni dat de behandeling moest worden stopgezet, waarna de ouders tevergeefs in beroep gingen.

Naast het VN-comité heeft Battersbees moeder ook contact gezocht met minister Steve Barclay van Gezondheid, en hem verzocht “direct op te treden” tegen het ziekenhuis. Het stopzetten van de behandeling zou volgens haar “een flagrante overtreding” van de rechten van haar gehandicapte zoon zijn. Barclay stuurde zondag een brief aan het hof van beroep met de vraag het verzoek van CRPD “urgent te overwegen”.